【明報專訊】YouTuber馬米高獲美國演藝學校取錄,修讀專業演員進修班,去年底到紐約追夢,他在網上教英文的工作仍繼續。日前他上載跟前100毛藝人「黃慘盈」(李嘉文,Jessica)在紐約逛超市的教英文短片,馬米高變身「Michelle」,他的女裝打扮惹網民熱議,有支持者讚他有膽量,不過亦有負評,叫他有病去睇醫生。馬米高一笑置之,「有網民鬧,但我唔怕鬧,更要證明be your best self ,給有需要的人啟發與鼓勵」。