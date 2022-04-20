重返「娘家」錄影《勁歌金曲》 林峯拍戲周身傷 女兒呵番即時冧爆

【明報專訊】前日首度現身ViuTV音樂節目的林峯，昨日聯同江海迦（AGA）、連詩雅以嘉賓身分錄影無綫《勁歌金曲》。節目中林峯獻唱兩首新歌，他表示對上一次返無綫已是三四年拍《使徒行者3》，更有五六年沒上無綫音樂節目，所以今次有點緊張，但開心返「娘家」見到熟悉的環境和面孔，也跟高層樂易玲見面，將來會否再跟無綫或邵氏合作要睇機遇，他說：「做演員好被動，暫時沒收到無綫和邵氏邀請，睇未來有沒有新想法。」他稱最近把握時間做音樂及休息養傷，因早前拍電影《九龍城寨‧圍城》有不少打戲，導致身體多處受傷，不過有歲半女兒Luna愛惜，辛苦都值得，他笑說：「近4個月每當回到家，女兒就指住我話『痛痛』，然後呵番，我即時冧晒！」談到戲院明日重開，林峯期待4部參演電影上映，「《神探大戰》3年前拍完，本已安排映期都要押後，望疫情平穩，大家入場欣賞我的心血作品」。