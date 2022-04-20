陳凱琳奪社交媒體品牌最愛 4歲李元元孖姜濤登十大「風雲人物」

「香港社交媒體風雲榜」是市場行銷公司Cloudbreakr主辦，蒐集與分析2021年1月至12月的社交媒體平台數據，綜合Instagram、facebook與YouTube，分析逾1萬個內容創作者的專頁，包括時裝、化妝、模特兒、大眾娛樂、生活悠閒及美食達人等。以粉絲增長率、互動率、讚好、粉絲真實度作為數據指標。

李元元帖文逾9.3萬讚好

據大會解釋十大「社交媒體風雲人物」是根據粉絲數量外，還有分析互動率、曝光率、觸及率及粉絲真實度，並配合外在因素如人氣、網絡熱度等計算出成績。最年輕的得獎者是李璨琛4歲女兒李元元（Lucy），去年表現最好的帖文有逾9.3萬讚好。Lucy獲獎，她用手指做出心心手勢說：「多謝大家支持。」媽咪梁志瑩稱為Lucy拍片沒特別目標，一切順其自然，見到什麼有趣和得意的表情會繼續跟大家分享。

七仙羽為廣告商念經加持

十大「風雲人物」得獎名單（排名不分先後）為Emi Wong、林芊妤、「小薯茄」、呂爵安（Edan）、姜濤、張敬軒、「試當真」、倪晨曦、李元元及七仙羽。七仙羽說：「我是念舊與感恩的人，別人給機會（廣告商），我也會回饋別人，所以我都有念經加持，讓一直合作的客戶業績有所提升。」

Anson Lo炎明熹成網民最愛

至於十大「網民最愛」得獎名單（排名不分先後）為Anson Lo、微辣Manner、姚焯菲、雪姨、炎明熹、Sunny & Creamy、張天賦（MC）、李佳芯、朱千雪及衛詩雅。據大會解釋這獎項以帖文平均讚好的數據作指標，要俘虜網民的心，帖文要「爆」兼高互動。其中Anson Lo去年表現最好的帖文是與Edan的合照「我們終於可以永遠在一起了」，獲19萬讚好並有8160條留言，互動率49.7%。李佳芯說得獎感受，「我覺得人和人之間不應有界限，所以希望在不同範疇裏，可以跟大家繼續有多些互動」。前港姐朱千雪淡出熒幕成為大律師，在網上仍活躍並受網民關注。

陳凱琳去年獲32個品牌贊助

「品牌最愛」唯一得主是現年30歲、前港姐冠軍陳凱琳，她跟鄭嘉穎婚後育有兩子。陳凱琳IG粉絲人數逾70萬，去年獲32個品牌贊助，而品牌贊助帖文達119篇。她接受獎座時說：「去年是較難渡過和克服的一年，所以每次有不同的工作機會和合作伙伴，我都會非常感恩，亦很多謝觀眾繼續看我的資訊和創意短片。」她稱今年會繼續努力。

娛樂組