【開箱】《翻盤特工隊》 英國MI5有個「庶務二課」

參考同類型電影及劇集

《心之旋律》上月在奧斯卡捧走最佳電影，刷亮了AppleTV+招牌，雖然以劇集及電影的存貨量計算，遠不如Netflix、Disney+等競爭對手，選播作品質素卻不錯。不少獨家在AppleTV+播放的劇集都落足本，以《翻盤特工隊》為例，除了加利奧文和姬絲汀史葛湯瑪絲外，還有《挑戰者一號》奧莉菲亞谷卡（Olivia Cooke）、《教廷白煙》尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）等參演。《翻》劇導演占士賀斯（James Hawes）拍過《末世列車》、《黑鏡》等劇集，經驗豐富。連主題曲也特別邀請滾石樂隊（Rolling Stones）主音米積加（Mick Jagger）作曲及主唱，就知道多認真。

《翻盤特工隊》根據擅寫罪案小說Mick Herron的同名作品改編，原著被譽為「數年來最有趣的英國間諜小說」。導演占士賀斯受訪時表示，開鏡之前以準備了40頁文件講述劇組怎樣把文字化成影像。他稱衆多歐美電影及劇集提供了靈感，由《諜網謎蹤》、《驚天大陰謀》、《禿鷹七十二小時》到德國片《竊聽者》，以及曾拍成電影《頭條殺局》的政治驚慄劇《政局密雲》（State of Play），均是參考對象。

暫時播出的4集，倒沒有一般特工戲的沉重，雖然首集已拍出緊張氣氛。故事講述機場出現持有爆炸物的危險人物，英國軍情五處（MI5）年輕特工River奉命到場搜索，後來才發現要找的疑犯並非穿著藍襯衫白T恤，而是剛剛兩色對調。River極速找到疑犯，惜難阻對方按下引爆器。鏡頭一轉，原來剛才滿佈緊張氣氛的機場，只是一場演習，但River聽錯疑犯所穿著衣服顏色的失誤，根據估算可造成149人死亡，逾200人受傷，他因此被踢出MI5。幸River祖父是退休特工，憑關係讓他不致免職，卻放逐至MI5的地下部門Slough House。該處收留MI5棄卒，各有不同原因被流放。主管Jackson是資深特工，長年蓬頭垢面，不修邊幅的穿著破洞襪、絲毫沒不好意思的放臭屁。同事也大多毫無野心的處理陳年紀錄或偷懶，River則被指派翻垃圾桶。然而他不認為自己該落得懲處下場，認定演習時同事Spider故意說錯疑犯服裝整蠱他。

當被委派監視聲名狼藉的右翼記者Hobden時，渴望翻身的River很努力。此時一名巴基斯坦裔青年被極端組織綁架，聲稱天亮前要把他斬首。最終揭發這宗綁架事件另有陰謀，Slough House所有人卻捲入其中，被迫跟MI5鬥智鬥力。這群被舊同袍視為廢柴的特工，能否戰勝整個情報機關，贏回尊嚴？

被視為廢柴 實各有所長

江角真紀子主演的經典日劇《庶務二課》，講述某大集團隸屬總務部的庶務二課，有「女職員墳場」、「公司的垃圾堆」之稱，庶務二課跟秘書處的女職員打對台，其實庶務二課的女員工雖騎呢，卻各有特點，而且多次化解公司危機。《翻盤特工隊》的Slough House也類似，衆人看似漫不經心，其實各有所長。加利奧文扮演的Jackson，表面又懶又爛，實際經驗老到，而且有情有義。出事後接同事Catherine一起走，中途被兩名MI5特工攔截，準備帶他們返總部，兩人沒反抗，跟隨上車。Jackson坐在後座卻說個不停，又不停打噴嚏，還抱怨車上是否曾有貓待過，其後問坐在司機位旁邊的Catherine有沒有紙巾，後者方發現手袋裏有槍。準備反擊前，她問了Jackson兩條問題，他答應了，才亮出手槍制服MI5特工，並搶去座駕。這一幕足見兩人默契，以及資深特工的冷靜和足智多謀。另外兩名特工Louisa和Min各在行動中犯了大錯而流落Slough House，兩人由調情到見到神秘人闖入辦公室到「誤殺」對方，亦帶來笑點。此劇提及政治操弄下由假變真，很多人也許會受傷害及犧牲，在英式幽默之間，不無感嘆。