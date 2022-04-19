庵野秀明炮製《真．超人》5‧13上映 齋藤工變身超人過程首曝光

2016年上映的真人版《真．哥斯拉》大收旺場，日本票房82.5億日圓（約5.2億港元），庵野秀明與樋口真嗣兩大名導再次合拍《真．超人》，沿用前作賣座方程式：「最強特技＋集體回憶＋群星拱照」。為慶祝《超人》面世55周年，新片請來《信用欺詐師》長澤正美、《晝顏》齋藤工、《Drive My Car》西島秀俊及男團Hey!Say!JUMP成員有岡大貴等演出，加上唱作歌手米津玄師獻唱主題曲《M八七》，台前幕後星光熠熠。

超人戲服「隱藏」拉鏈位置

《真．超人》故事以現代為背景，講述巨型不明生物「禍威獸」接連出現危害人類安全，常規武器無法對付，日本政府於是集合各方專家組成「禍威獸特設對策室」，由西島秀俊飾演的組長田村君男，帶領隊員神永新二（齋藤工飾）、淺見弘子（長澤正美飾）、瀧明久（有岡大貴飾）等對付怪物。從長約82秒的預告片段可見，齋藤工跟長澤正美雖是拍檔，卻不咬弦，其中一幕長澤更出手掌摑男方。

預告片尾聲，齋藤工終於變身超人，從地底破土而出，視覺效果出色，繼而擺出經典變身姿勢，忠實粉絲看罷應該相當感動。事實上，《真．超人》早在2019年已經煞科，去年1月公開先導預告，雖然只有短短十數秒，但由電腦CG特技代替真人扮演超人，無論造型跟動作都超越舊作水準，尤其是超人戲服背後凸出的拉鏈位置，一向為人詬病，如今消失無蹤。

《真．超人》原定去年夏天開畫，受疫情影響，後期製作進度嚴重受阻，最終決定延至今年5月13日上映，暫時未知香港片商或者影視串流平台會否購入版權播放。巧合的是，影視串流平台Netflix的動畫版《Ultraman》第二季日前剛上架，據報將有更多超人新角色出場，加上《真．超人》下月開畫，有望把熱潮推向頂峰。