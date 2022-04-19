林鄭拍片宣傳《聲生不息》 林子祥葉蒨文夫妻檔登場

【明報專訊】無綫與芒果TV合辦歌唱節目《聲生不息》於周日（24日）首播，節目是國家廣電總局網絡視聽司、國際合作司、香港中聯辦宣傳文體部特別指導，香港回歸25周年特別獻禮。日前芒果TV的微博專頁上載《聲生不息》「引言篇」宣傳片，特首林鄭月娥大談音樂，配以羅文獻唱的《獅子山下》。她說：「音樂是最好的語言，最好的良藥。香港音樂陪伴我們成長，是香港人美好的集體回憶，港樂在最繁盛的時候，不僅在港澳，也在內地、台灣，風行一時，甚至整個亞洲都為之傾倒，音樂是時代的迴響，養一方人，講一城事，香港人的熱情、奮鬥、成長、情緒都被音符和詞句記載着。一城之歌唱出了一個時代的雋永美好。」她表示很高興藝術從業者以《聲生不息》為獻禮，借助「唱響金曲」這橋樑，對港樂經典展開創新的表達。林太說：「只有心在一起才能有共情，只有情在一起才能有共鳴。我相信一眾出色的歌手將唱好經典港樂，與廣大觀眾『聲生不息』。」