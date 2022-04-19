分享上海封城日常 苑瓊丹慳飲慳食被斥誇張

網民對苑仔的幽默短片有不同反應，有網民覺得苑仔的短片太誇張，斥她身為公眾人物不應錯誤引導；也有網民支持苑仔，說並非身在上海的人，怎會感受到封城下的生活。

黎姿一家五口隔離逾30天

身在上海的還有黎姿（現名馬黎珈而），日前分享在當地的家庭生活，包括3女協助做家務的片段。她提到收到很多慰問電話，跟大家報平安表示有足夠食物與物資，透露跟家人共度了30多天隔離生活，發覺有意想不到的得着。最珍貴是一家人的相處時間，過往未試過一家五口30多天、24小時都待在一起。黎姿說：「趁這機會我們從早到晚一起玩、聊天、做飯、做家務，挺開心的。對小朋友來說，要一直留在室內不能出去活動是很難受的，好感恩3小豬都很乖很懂事，我能做的就是讓女兒用正面的態度來面對，並且互幫互助，也訓練她們學會獨立。」

羅志祥捐牛奶有讚有彈

此外，早前劉德華、黎明與楊千嬅等拍短片為上海打氣，有網民不領情，有人留言給劉德華叫他實際捐錢。近日有網民上載掛上寫着「羅志祥助力上海抗疫」紅布條的貨車，運送物資到社區的照片；又有短片見防疫義工用擴音器大叫︰「可以下來拿牛奶啦，是台灣歌手羅志祥送的。」低調捐贈的羅志祥未有公開事件，但有關片段惹熱議，有網民大讚此舉：「不談其他的，就這個行動點讚。」但也有人重提羅志祥被爆私生活混亂一事，留言：「捐再多也洗不白。」

娛樂組

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