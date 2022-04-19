指外間誤會富貴生活靠男人 伍詠薇自豪從未被包養

記者：柯美

攝影：劉永銳

7月1日是伍姑娘和老公練海棠結婚23周年，她自嘲：「估不到我這匹野馬和這個男人生活了23年，我都不知他如何能馴服我？我們現在相處得好舒服，關係亦師亦友，是彼此好好的傾訴對象。」雖然老公曾爆出約會異性，但未造成婚姻危機，夫妻從沒講過離婚二字，全靠溝通將感情昇華，「一隻筷子打唔響，多謝他多年來對我的包容，基本上我們不鬧交，會去傾」。

若有小孩會變虎媽

53歲的伍姑娘早前被指做「子宮保健」療程想生B，她反駁：「有子宮就要生仔呀，唔畀去調理身體。」重申一早已打消生仔念頭，不過承認很早期確想過要小朋友，人有我有，「跟我差不多年紀的朋友都已為人母，猛催我生，並教我很多造人方法。不過我是匹野馬，和老公講不要小朋友，他又ok，加上沒有長輩壓力，便打消生B念頭」。眼見朋友做家長很幸苦，勞心勞力，慶幸沒生BB，她說：「我想像到自己會是虎媽，連隻貓便秘，我都坐在沙盆隔籬，等牠去到為止。」

扮新聞主播練演技

入行30多年的伍姑娘仍熱中演藝事業，沒定下退休年齡，但不排除年華老去便退下來，轉投另一行業，覺得人生就是探險。至於多年沒為無綫拍劇，今次在《金宵大廈2》的表現獲一致好評，伍姑娘說：「都要有人搵我，是需求問題，無綫有自己的基本演員和班底，不過我在無綫多年，雖然離離合合，但關係友好。很多東西講天時、地利、人和，在無綫做的時候，又未必遇到今次那麼大迴響的劇本。」

一直有戲癮的伍姑娘，沒有演出的日子，也不會讓自己疏懶，會不停翻看些舊劇和一些喜歡的對白，在家操練做戲，又會學新聞主播和扮天氣小姐，「正所謂養兵千日用在一時，不讓自己生疏，就算無，都會和行內人傾製作，可能再次執導演筒，學習不同事物增值，不一定為掙錢，雖然我很喜歡錢，人始終要生活，多多益善，其實我持家有道，應使則使，雖然個樣不似，我似是一個消費力很強的女人」。

曾狂買狂吃碌爆卡

不同年齡有不同花費，伍姑娘透露入行初期，虛榮心下，有過瘋狂購物階段，「入行後搵到錢就開始大使，加上很多委屈，走在街上經常被人鬧，於是狂買狂吃發泄，一個人去歐洲購物，試過一次過碌爆兩張卡，豪花幾十萬。經歷好似坐過山車，後來覺得不對勁，26歲開始識得理財，不再亂花錢，有買過『磚頭』，細細間，但無買股票，啲人成日以為我可以承受高風險，打麻將、飛車就入晒我數，唔好的事都入我數」。

一向生活富貴的伍姑娘，強調無畀男人包養，自感幸運，入行後工作不斷，第二段婚姻前都儲到錢，她說：「大家諗我好富貴，你們錯了，我第一任老公是好富貴，但我怎樣處理金錢，大家又不知道，亦無必要向大家講，我只可以講，我是個好貼地的人。」

化妝：miss 5 studio

髮型：Debby Kwan @HAiR

鞋：iiJin

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