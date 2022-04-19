列出合作人選 周家怡願減薪返無綫拍劇

盼《反起跑》盡快開拍第2季

談到《反起跑》劇導演劉偉恒正積極籌備原班人馬開拍電影版，以及《反起跑》第2季「小學篇」，周家怡說未知電影版詳情，劇組問了她檔期。她稱演繹該劇角色Venus很好玩，感恩遇到。至於會否參演小學篇？她表示不清楚，如開拍都好，但要爭取時間，因小朋友大得很快。Billy仔亦表示不想轉換「媽咪」。

提到好姊妹佘詩曼近日受訪稱，若有好劇本會返「娘家」無綫拍劇。周家怡表示很想跟好姊妹合作，但要視乎劇本和班底，兩人對上一次合作是《天與地》，「很想再與戚其義合作，其實我們亦師亦友，如可集合戚其義、佘詩曼、林保怡、黃德斌、簡慕華及麥子樂再合作一次就正了，拍新一些的題材，看戚其義頭，他要埋班我一定OK，如再加上周旭明，即刻仆返無綫拍。（不收酬勞也可以？）不行，我簽了公司，收平一點無問題」。她表示會支持戚其義的新作《逐流時代》。

記者：陳釗