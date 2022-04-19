老公報喜 三年抱兩 39歲梁靖琪誕6磅B仔

取名Rian望成民眾領袖

再當爸爸的施雋賢難掩興奮，前晚分享他和梁靖琪分別抱着B仔的新相，流露一臉幸福。他透露兒子出世體重不足6磅，為他取名Rian是有「民眾領袖」的意思；又稱會為愛子祈禱，希望他長大後，有一天可成為一個如同他名字所擁有的力量和命運的人。施雋賢同時感謝太太，形容她是「世界級媽媽」，產後復元迅速且非常強壯，盼望一家四口開開心心地生活。

梁靖琪︰要照顧3個男孩

正在坐月的梁靖琪，昨日亦在社交平台分享溫馨照，分別有一家四口手疊手和小朋友對鏡瞇眼笑的可愛樣。她留言稱Rian出世後的一星期過得非常瘋癲，現時要照顧家中包括丈夫的3個男孩，又大讚丈夫是了不起的爸爸。

梁靖琪說：「好感恩Rian來到我們家，好多朋友都說，當家庭由一個變成兩個小朋友是好大考驗。Rian很獨特，與哥哥Roman初生時完全相反。當小兒子出世，我挽着他的小手實在很大欣慰，帶他回家見到哥哥Roman的一刻，更是永遠最珍貴和難忘的時刻。」她同樣希望兒子將來有能力成為民眾領袖，並祈禱兩兄弟可以永遠互相愛護、支持和關懷對方。

娛樂組