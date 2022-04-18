【開箱】《良辰吉時》 故事多謎團不乏佳句 佳章或爛尾待結局揭盅

每集似單元 演員重複出現

不少網民批評《良辰吉時》難懂；大概每集像單元，好像沒甚關聯，加上好幾個演員重複出現在不同集數，確實令觀衆滿頭問號。故事設定在虛構的太平市，首集講述三兄妹為父親辦喪禮，各人心裏糾結，又各持己見。演禮儀師的李康生，在第4集變成紙紮舖老闆；緊張要為父親辦好後事的周采詩，在第2集變成叫洪允心的女子。還有演三兄妹父親郭伯響的黃仲崑，在停屍間忽然「復活」，到第1集結尾也沒有解釋原因。類似的疑惑在第2集亦有出現，謝欣穎在飯局上被薛仕凌帶走，她後來似要報復，又帶薛仕凌到自己的墓碑，究竟她是否死過翻生？又是到結尾都沒解釋。第4集，李康生演的紙紮舖老闆為什麽會收留一名少女，少女為什麽要跟他「攬炒」，都留了很多未解謎團。看了4集，唯一貫穿全劇的人物，只有張艾嘉扮演的麵檔老闆吳月女；第1集黃仲崑找她傾訴，第3集絕症病童也找她，還有第4集輪到李康生幫襯。

侯孝賢監製 幕後班底強勁

若以獨立單元來看，部分拍得不賴，而且有種平實又詭異的氣氛。第1集透過籌辦喪禮，拍出了兄妹之間的恩仇，也看出了衆生百態，一家人就算怎樣意見相左，為雞毛蒜皮的事爭吵，偶爾提及小時候相處的傻事，所有仇怨又瞬間煙消雲散。楊祐寧主演的第3集，更有一種走投無路卻不失善良的溫暖。他的角色曾是當紅歌舞團領班，好賭等種種原因，後來一無所有，為躲高利貸債主，住在破爛房子，連微薄薪酬也不放過，到醫院扮小丑表演給病童觀看。當以為自己的愛心已被債務榨乾，其中一名絕症病童偷偷上了他的貨車，由最初只想撇下對方不顧，到最後互相「拯救」了對方。兩人朋友般的關係，拍出來淡然卻動人。

《良辰吉時》請來很少拍劇的張艾嘉、李康生助陣，扶翼後輩的感覺明顯。事實上幕後大部分在台灣電影界有頭有面，譬如憑《悲情城市》贏過威尼斯影展金獅獎的侯孝賢，擔任總監製。《良》劇藝術總監黃文英和剪接指導廖慶松都是侯孝賢的長期合作伙伴，前者為《刺客聶隱娘》、《海上花》等片擔任美術指導；經廖慶松剪接的電影更上百部。連為劇集配樂的林強，也是侯孝賢愛將，憑《南國再見，南國》等作品，多次贏得金馬獎最佳原創電影音樂。但編劇及導演黃熙才是《良辰吉時》真正的大腦，她20年前加入侯孝賢的電影公司，參與了很多侯導作品的創作，並於2017年執導首部劇情長片《強尼‧凱克》，獲金馬獎3項提名，並捧走了第19屆台北電影獎的最佳編劇殊榮。

從電影到劇集 每個角色有關聯

據報《良辰吉時》每集看似毫無關聯，其實要看到結局才會恍然大悟。據悉此劇原是黃熙的一個電影劇本，關於一個苦命女人，就是張艾嘉的角色吳月女，講述她遇人不淑，被情人逼迫賣淫，認識了鄰居的禮儀師，漸生情愫。吳意外殺死情人後，與禮儀師一起，等到晚年以為可過好生活，又因為車禍殞命。根據台媒報道，黃熙不曉得電影何時能開拍，其間又寫了很多小故事，奇情荒唐，包羅萬有，隨後就發展成現在《良辰吉時》以星期一至日代表了的7集故事，前6集都是吳月女生命中的不同片段，以及曾出現的人，所以要等到結局才能把所有線索與角色串聯起來。這是很有野心的劇本結構，若成功觀衆會讚賞綿密細緻的心思，但如果眼高手低，就只是一場實驗的災難，畢竟華語劇很少這種安排。站在觀衆角度，首播日及結局篇才會連播兩集，第3至5集分別相隔一星期，尤其這種燒腦戲，對記憶力是一種考驗，如果跟從Netflix方法全劇上架，觀賞經驗會否更一氣呵成？