2NE1重組 宇多田光亮相 王嘉爾騷肌首演Coachella音樂節

連續兩個周末舉行的Coachella音樂節,上周五(15日)揭幕,英國男團One Direction成員Harry Styles掛頭牌演出,邀請鄉謠歌手Shania Twain擔任特別嘉賓。加拿大天王Justin Bieber則以神秘嘉賓身分亮相,為同鄉男歌手Daniel Caesar站台,給歌迷驚喜。翌日輪到Billie Eilish、Megan Thee Stallion等樂壇天后上台。尤其現年20歲的Billie,是Coachella歷來掛頭牌演出的最年輕歌手,她現身時搞笑表示,自己不應是主要人物,「多謝Coachella,很對不起大家,我不是Beyonce」。除唱出《Billie Bossa Nova》、《Halley's Comet》、《Your Power》等歌曲外,又邀請了Khalid及Damon Albarn擔任特別嘉賓一起演出。

演出完畢一度登熱搜

唱片廠牌88rising進駐Coachella的主舞台,製作長達80分鐘表演環節Head In The Clouds Forever,除安排旗下歌手演出外,還邀請「外援」宇多田光、CL,以及即將發行新專輯《MAGIC MAN》的王嘉爾加盟,後者被指「是首位登上Coachella主舞台的中國歌手」,在社交媒體Twitter掀起熱話,他表演完畢,以他為名的標籤#JacksonWangCoachella一度登上熱搜榜冠軍,超過10.6萬條相關帖文。王嘉爾先後演唱《100 Ways》、《Cruel》及新歌《Blow》,並跟其他歌手合唱《California》。他在台上表現亢奮,高呼「希望大家都享受今晚的表演,這是歷史性的時刻,我是來自中國的王嘉爾」,台下熱烈回應,後來他索性把上衣脫掉,露出健碩肌肉,令群情更洶湧。

MAMA後首度同台

同樣首次亮相Coachella的宇多田光,分別以日語和英語唱出《First Love》、《Automatic》及《Face My Fears》等歌曲,又用日語跟台下歌迷打招呼。最後由CL壓軸登場,一口氣唱出三首個人作品《Spicy》、《Chuck》及《Hello Bitches》後,舞台突然響起2NE1的經曲歌曲《I am the Best》前奏,隊友朴春、Dara和Minzy驚喜現身合唱,成為自2015年在香港舉行MAMA頒獎禮後,2NE1相隔6年再度重組演出,亦是繼Blackpink後第二隊韓國女團在Coachella表演,難怪令全球收看直播的粉絲激動不已。

為了喚起粉絲的美好回憶,2NE1成員刻意還原當年的舞台造型,包括Dara的誇張髮型,以及朴春的可愛辮子,最搞笑的是Dara一時興奮,踢腿時把高跟鞋都甩掉,因此在舞台大合照時,只有一隻腳穿上鞋子。2NE1早於2009年出道,隨即紅遍全球,2016年所屬事務所突然宣布2NE1解散,CL及朴春事後表示,她們透過傳媒報道才得悉事件,令粉絲相當不滿。