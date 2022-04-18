2NE1重組 宇多田光亮相 王嘉爾騷肌首演Coachella音樂節

連續兩個周末舉行的Coachella音樂節，上周五（15日）揭幕，英國男團One Direction成員Harry Styles掛頭牌演出，邀請鄉謠歌手Shania Twain擔任特別嘉賓。加拿大天王Justin Bieber則以神秘嘉賓身分亮相，為同鄉男歌手Daniel Caesar站台，給歌迷驚喜。翌日輪到Billie Eilish、Megan Thee Stallion等樂壇天后上台。尤其現年20歲的Billie，是Coachella歷來掛頭牌演出的最年輕歌手，她現身時搞笑表示，自己不應是主要人物，「多謝Coachella，很對不起大家，我不是Beyonce」。除唱出《Billie Bossa Nova》、《Halley's Comet》、《Your Power》等歌曲外，又邀請了Khalid及Damon Albarn擔任特別嘉賓一起演出。

演出完畢一度登熱搜

唱片廠牌88rising進駐Coachella的主舞台，製作長達80分鐘表演環節Head In The Clouds Forever，除安排旗下歌手演出外，還邀請「外援」宇多田光、CL，以及即將發行新專輯《MAGIC MAN》的王嘉爾加盟，後者被指「是首位登上Coachella主舞台的中國歌手」，在社交媒體Twitter掀起熱話，他表演完畢，以他為名的標籤#JacksonWangCoachella一度登上熱搜榜冠軍，超過10.6萬條相關帖文。王嘉爾先後演唱《100 Ways》、《Cruel》及新歌《Blow》，並跟其他歌手合唱《California》。他在台上表現亢奮，高呼「希望大家都享受今晚的表演，這是歷史性的時刻，我是來自中國的王嘉爾」，台下熱烈回應，後來他索性把上衣脫掉，露出健碩肌肉，令群情更洶湧。

MAMA後首度同台

同樣首次亮相Coachella的宇多田光，分別以日語和英語唱出《First Love》、《Automatic》及《Face My Fears》等歌曲，又用日語跟台下歌迷打招呼。最後由CL壓軸登場，一口氣唱出三首個人作品《Spicy》、《Chuck》及《Hello Bitches》後，舞台突然響起2NE1的經曲歌曲《I am the Best》前奏，隊友朴春、Dara和Minzy驚喜現身合唱，成為自2015年在香港舉行MAMA頒獎禮後，2NE1相隔6年再度重組演出，亦是繼Blackpink後第二隊韓國女團在Coachella表演，難怪令全球收看直播的粉絲激動不已。

為了喚起粉絲的美好回憶，2NE1成員刻意還原當年的舞台造型，包括Dara的誇張髮型，以及朴春的可愛辮子，最搞笑的是Dara一時興奮，踢腿時把高跟鞋都甩掉，因此在舞台大合照時，只有一隻腳穿上鞋子。2NE1早於2009年出道，隨即紅遍全球，2016年所屬事務所突然宣布2NE1解散，CL及朴春事後表示，她們透過傳媒報道才得悉事件，令粉絲相當不滿。