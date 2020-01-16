MIRROR紅館騷7月暫開13場 傳被點名演回歸騷 賀姜濤誕 姜糖4．30請全民搭電車

去年姜糖為姜濤生日應援造勢花費不少，姜濤早前向粉絲表明心意已收到，並說：「今年我希望你們把應援集資用來幫助身邊更多有需要的人。特別是現在疫情時期，社會上每一個人都過得不容易。所以我們更應該傳遞我們的愛心和力量。」粉絲在世界各地為姜濤的應援攻勢不變，各地姜糖決定集合為偶像慶生之餘又做公益。

「姜濤香港後援會」先後公布多項活動，包括推出400多隻「小姜姜」與「小濤濤」公仔義賣，4月22日起分別在The ONE與皇室堡的慈善限定店出售專屬精品，店內有多個位置供姜糖打卡，所得收入扣除成本，全數撥捐不同慈善機構。

民間團體首辦「免費乘車日」

「姜濤號」電車早前已在港島區游走，昨日「香港電車」公布「姜濤香港後援會」為響應偶像要多做公益的善心呼籲，姜濤生日當天（4月30日）包起全線電車，提供全民免費乘車優惠，送姜濤生日禮物又傳遞愛心與正能量。

「免費乘車日」是香港電車的公益活動，過去一年共舉辦了7次「免費乘車日」，受惠市民人次逾140萬。過往多由商會或企業贊助，今次「姜濤生日免費乘車日」是首次由民間團體自發舉辦。

鏡粉既驚又喜 擔心難撲飛

呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）和邱傲然（Tiger）早前開直播時，爆響口稱12子曾齊人以視像形式開會傾MIRROR演唱會的事，Edan強調已問准花姐（黃慧君），可以對外公布，近日有報道演唱會定7月紅館舉行，暫定開13場。據知MIRROR申請紅館7月中的檔期已獲批，雖然主辦單位未正式公布演唱會安排，但鏡粉已開始尋找不同途徑，希望預先訂購門票。

MIRROR舉行演唱會的消息令鏡粉興奮又擔心，去年MIRROR在九展舉行6場演唱會，一票難求。今次在紅館開騷，雖然場地更大且場數較多，但在防疫措施下，觀眾入座率限七成半或會再收緊也未知，要撲飛更不容易。

另外，有消息指繼早前被政府委任為防疫大使後，MIRROR再被點名為今年7．1回歸騷演出，雖然未正式公布，網民已在討論區熱議。

娛樂組