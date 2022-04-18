宋宛穎游說孖生妹妹選港姐

劉穎鏇讀演藝課程進修演技

邵初表示翻查通訊錄，呼籲朋友參選。她稱這一年最難忘是參加抗疫工作，之前曾到訪過確診家庭，深深體會香港人這段時間有多艱難，希望能快點過去。二人稱卸任後希望有拍劇機會及期待新挑戰。

同場的劉穎鏇去年底返回美國影畢業相，受疫情影響，滯留當地逾3個月，不過她說可趁機多陪伴家人。問到可有不捨得回港？劉穎鏇笑言沒有，反而想快點回來工作，「本來是1月中回來的，疫情關係不斷延期，父母也想我快點回港復工。我起初訂機票經新加坡返港，豈料4月1日已可直飛香港了，真的兜了一個大圈。我覺得都是一個很好體驗，在新加坡逗留兩星期，首次嘗試獨自旅行」。劉穎鏇透露現時報讀了演藝課程進修演技，至於會否叫朋友參選港姐？她稱大部分朋友在外國，而且因為她才知道有港姐選美，部分可能連廣東話都不懂。劉穎鏇稱要看她們有沒有興趣，若見到有潛質的，都會呼籲對方參選。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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