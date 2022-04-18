《金宵2》塗黑臉扮外傭惹爭議 上周道歉下架 曾志偉：劇情需要 不存在種族歧視

適逢今年是港姐50周年，大會主題為「時代在變 美麗不變」，全球招募即日展開。馮盈盈、劉穎鏇、黃嘉雯、謝嘉怡、宋宛穎、邵初、向海嵐、劉倩婷等多名歷屆及應屆港姐昨日現身呼籲，曾志偉聯同樂易玲和何麗全等高層一同主持啟動儀式。

港姐50周年 盼開放出入境

志偉曾擔任過21屆港姐司儀，自言想也沒想到，對港姐很有感情，今年更是難得適逢港姐50周年，又是無綫55周年及慧妍雅集40周年，可謂三喜臨門。志偉稱以往習慣第一日便會先與佳麗見面，告訴她們抱交朋友和學習心態參選，好好享受這段難忘回憶，不要爾虞我詐；結束後，他也會相約佳麗傾偈，提醒她們不要將自己昇華得太犀利，如果外面有份好工，不一定要入行，當選的則要肩負起親善使命。

志偉透露今屆港姐暫定8月底或9月初舉行，分決賽和總決賽，希望屆時能開放出入境，可帶佳麗出埠拍攝，若不行也有兩手準備。今年提早招募為讓海外佳麗有足夠時間準備和隔離。今年是港姐50周年，志偉目標舉行特別的一屆，除籌備不同節目，亦希望疫情好轉，邀請多些嘉賓助陣。問是否再次邀請四大天王亮相？他說：「不敢講，很多歌手現在都不在香港，如果（出入境）開放，大家又可能去旅行或有其他工作在身，還是要視乎疫情。」

強調王祖藍職位一切無變

對於早前盛傳王祖藍辭去無綫首席創意官，無綫已發聲明稱相關揣測並非事實，志偉亦表示沒有這樣的事，祖藍現正負責帶領多名無綫藝人返內地工作。之前有報道稱祖藍因好友鍾嘉欣失落視后而跟兩名女高層樂易玲與曾勵珍鬧不和，並感到意興闌珊。問祖藍是否在港不開心，所以返內地散心？志偉強調不是，一切無變，「他說自己惹火，意思是他一離開香港，就會有不同的揣測」。談到日前度過69歲生日，是否生日飯吃不完？志偉笑言：「邊度有得完？我們是生月，不是生日。」

「扮外星人算不算種族歧視？」

《金宵大廈2》其中一個單元「姐姐」，演員黃婉華塗黑皮膚扮外傭，被指涉歧視惹爭議，無綫曾就事件表示無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意；單元「姐姐」目前在修正內容，至今仍未重新在myTV SUPER上架。

志偉接受無綫娛樂新聞台訪問時也談到此事，「我覺得大家誤會了，以為飾演外籍人士，特意塗黑個身去扮，其實講該角色是菲律賓人，後來她變白，這就難了，你不能夠搵一個菲律賓人搽番白，所以只能搵藝人先搽黑，然後變回白。正如我們拍電影，如果我們要做外星人，我不能夠搵個外星人來做，我們要扮外星人，扮外星人算不算種族歧視外星人？這完全是劇情需要，亦是劇情裏面演變，所以只能夠擇其一，一是黑變白，一是白變黑，所以不存在種族歧視呢件事」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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