【開箱】《第六感3》 劉在錫帶隊拆解騙局

玩法：假景三選一

《第六感》第一季2020年9月首播，合共8集，由韓國名嘴劉在錫、《天空城堡》吳娜拉、《頂級巨星柳白》全昭旻、女歌手Jessi及Lovelyz前成員李美珠主持，收視最高3.3%，在韓國有線頻道而言，成績算不錯。第2季去年6月播出，原班人馬加上《分姻生活》李相燁，並增至14集，收視維持在2%與3%之間，在韓國依然是同時段最高收視綜藝節目；更再次添食，今年初宣布開拍第3季，上季陣容回歸，唯獨全昭旻因腳傷退出，開拍後又爆出主持先後感染新冠病毒，幸未影響節目播放。

每集《第六感》主持與嘉賓會到訪3個場所，兩處是真實存在，餘下一個是製作組設計及偽造的假場景，主持與嘉賓要透過觀察找出哪個是偽造。玩法看似簡單，但製作組心思細密，故弄玄虛的手法高超。譬如今季首集，主題是「韓國1%的人與事」。第一個場所是20多歲女生投資虛擬貨幣，以300萬韓圜（約2萬港元）資本掙到300億韓圜（約2億港元）身家，人生因此逆轉，並進駐豪宅。第2個場所是來自澳洲的餐廳主廚，利用螞蟻製作韓式料理。第3個場所是入會費高達3.3億韓圜（約210萬港元）的超級VIP婚姻介紹所。乍聽之下，難分真假，主持與嘉賓到訪3個場所，觀察或試用相關產品後，猜測婚姻介紹所是假的，最終答案：豪宅才是偽造場景。

猜中答案並非賣點

其實主持與嘉賓能否猜中答案，好像不是節目最大賣點；答案揭盅，看製作組如何設局，才最讓觀眾目瞪口呆。聲稱投資虛擬貨幣致富的女生，住在新建造的豪宅區，主持與嘉賓初時也質疑房子太新淨，不似有人居住，但女主人表明新居入伙數月，而且稱另有住處，讓眾人釋疑。另外，衣帽間又放滿名牌手袋，可信度提高，加上扮演女主人的臨時演員演技精湛，「詐騙」成功。原來製作組借用豪宅示範單位加以改裝，並向城中「富二代」借來名牌手袋及日常用品「裝飾」。

主持合拍帶動氣氛

第2集主題是「令人眼花撩亂的餐廳」，3間餐廳分別是提供60款小菜的海鮮店、將鮮肉放在迴轉上的烤肉店，以及售賣名牌手袋造型甜品的咖啡店，結果甜品咖啡店是虛構的。其實主持與嘉賓皆試食過甜品，看過甜品造型，也被騙倒，可見看似愈平凡愈簡單，最容易讓人上當。第3集則以「睡眠科學」為主題，分別是能創作催眠曲的音樂家、吃完午餐能小睡一會的餐廳，以及價值6.5億韓圜（約420萬港元）的名貴牀褥。結果睡眠餐廳是假的，製作組租用商業單位並裝修，然後租睡眠艙放在餐廳，還創作有助睡眠的菜單故弄玄虛，再次騙過主持與嘉賓。

《第六感》5名主持的合拍度亦功不可沒。劉在錫帶領節目節奏，Jessi及李美珠吵吵鬧鬧搞笑，李相燁則展現天然呆一面，感覺像一家人；劉在錫不時像大哥般教導與責罵兼施，帶出不少笑點。