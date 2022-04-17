《怪獸3》美優先場收4680萬 疫下上映 票房遜前作

《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）2016年上映時，在美國首周末收7400萬美元，兩年後續集《怪獸與葛林戴華德之罪》（The Crimes of Grindelwald）開畫，首3天進帳6200萬。第3集《怪獸與鄧不利多的秘密》本月14日在美國上映優先場，票房600萬美元，不及前兩集的870萬及910萬美元成績。

業內人士估計，《怪獸與鄧不利多的秘密》首周末約收4000多萬美元，將可成為票房冠軍，卻遜於首兩集成績。據報此片在疫情期間開拍，防疫措施及延期等問題，導致成本漲至2億美元。事實上，此片可說波折重重；有份在頭兩集演黑巫師葛林戴華德的尊尼狄普（Johnny Depp），2020年控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」的官司敗訴後，電影公司決定易角，由《誣網》康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）在第3集《怪獸與鄧不利多的秘密》頂上。雖然有影評人讚賞麥斯的演出比尊尼更精彩，不過未知跟疫情限制觀衆入場人數，還是與原作者羅琳（J. K. Rowling）疑似歧視跨性別族群的帖文有關，《怪獸3》的票房表現遜於兩部前作。

另外，《怪獸與鄧不利多的秘密》本月13日在韓國上映，據當地電影振興委員會網站資料顯示，首日錄得8.6萬人次入場，並連續3日登上韓國單日票房榜冠軍，共20.5萬人次觀看，累收21.46億韓圜（約1400萬港元）。韓媒指《怪獸3》在當地預售率達50%，預料首周末票房可登頂。至於在內地上映9天的《怪獸3》，直至昨日依然是票房冠軍，累收8600萬人民幣，成績並不理想，大概跟疫情反覆，多個省市收緊防疫措施有關。據報內地中高風險地區戲院暫停營業，其餘的入座率亦不得超過75%，自然亦影響《怪獸3》的票房表現。

艾迪烈梅尼爆仔女似「怪獸」

另一方面，在《怪獸與鄧不利多的秘密》中扮演怪獸飼養學家紐特斯卡曼德的金像影帝艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne），上周飛往日本宣傳，其間出席名表代言活動。他表示由於時差，當日清晨4時半便起牀，從酒店房間的窗戶看到東京美麗的朝霞。他又謂與妻子在日本曾有美好回憶，所以舊地重遊感到十分高興，而且每次訪日，總是感覺新鮮與驚喜。

談到片中出現的怪獸，艾迪稱最喜歡經常跟他一起外出的「玻璃獸Teddy」及「木精Pickett」，並指牠們的性格與其子女一模一樣，一個像「玻璃獸Teddy」非常活潑，另一個則像「木精Pickett」，冷靜又老實。