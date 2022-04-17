炮製演講節目激勵人心 林盛斌做人生導師望改變世界

Bob主持的綜藝節目《360秒人生課堂》內容勵志，透過邀請不同界別嘉賓，以演說方式分享經歷和故事，從而激勵人心，積極面對人生難關和挑戰。Bob表示入行19年，首次為節目兼任統籌、策劃及顧問角色，是事業上一個重要里程碑，要多謝無綫總經理曾志偉給予機會，他說：「去年志偉哥上場後，他叫我返公司開會，問我想做什麼節目；我話想做演講節目，因睇到外國好多不同類型的talk騷，內地有《我是演講家》、《夢想演說家》，好正，好正能量。志偉哥立即叫我籌備，節目九成嘉賓都是我請的，公司同事也幫手。」

嘉賓真情流露 令人感動反思

Bob近年在社交平台發文，以至去年舉行棟篤笑《The Bobfather 2021》及個人網上頻道拍短片，都主張把人生課題融入話題中，鼓勵大眾積極面對逆境。42歲的Bob自覺年紀大，希望在人生4字頭階段，做到屬於自己的代表作，「《玩嘢王》、《街頭魔法王》、《大玩特玩》等娛樂節目做過好多，現在也拍遊戲節目《THE SHOW MUST GO ON》，但想讓大家知道，我都可以正經做節目，《360秒人生課堂》好真情流露，台前幕後都流眼淚，但不帶傷感、負能量，是令人感動、反思，有鼓勵性，例如請來抗癌勇士、女特技人慧慧擔任嘉賓。」節目出街前，Bob已急不及待翻看第一集，並透露志偉睇片後說感動，監製都說有機會憑節目改變這世界，期待反應好，可以開拍第2輯。

拉隊幫深水埗明哥派飯

Bob意想不到自己轉型做人生導師，大讚堪輿學家陳定幫師傅有先見之明，「師傅早於四五年前，已算到我將來會做導師工作，我當時一口咬定不會，間中做嘉賓分享經歷就可以。事實上，過去三四年經歷過社會運動、疫情，見到好多人不開心、失去信心及希望，社會氣氛令我覺醒，自自然然在社交平台寫多了人生課題，就算拍《THE SHOW MUST GO ON》，有個環節叫我跟後生仔分隊表演，既然用幾分鐘嘻嘻哈哈，我突然想到拉隊去搵深水埗明哥幫手派飯，想令大家知道演藝人做娛樂節目外，可用有限影響力喚醒大家關心社會上需要幫忙及關心的人，反而更有意義」。

稱網民睇完分享 重拾人生目標

Bob表示沒做出驚天地的創舉，但希望盡綿力幫社會變好少少，之前播下的種子總算開始有收成，用生命影響生命，「我收到細仔劍擊學校的校長傳來短訊，他說看到我在個人頻道分享，多謝我帶給他啟發。還有些更誇張，有網友私訊我，佢話本來對人生失去希望，甚至想過輕生，但睇完我的分享，終於再找到人生目標。我聽到這些個案，得到好多動力」。

收入暴跌不自怨 努力搵出路

Bob疫情下工作收入大跌九成，但不會自怨自艾，奉勸大家不要將損失放大，寧花時間找出路，珍惜目前擁有的技能和人脈，「我開個人頻道後多了工作，有商戶請我開網上教學，向員工分享人生哲理。最近我入股4間小型便利店，雖未必立即賺到大錢，但難保將來成為重要收入來源。年初又開設NFT製作公司，幫客戶開NFT帳戶、做宣傳和售後服務」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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