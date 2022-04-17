被網民斥偽善 麥明詩自爆英國讀書遭歧視

「不喜歡的可以繼續鬧」

麥明詩認為每個人可以選擇立場與價值觀，她對這件事有感覺，是因為過往的經歷，她說：「喺英國讀書時係有受過microaggression（微歧視），如白人同學模仿accent（口音）嘲笑，當眾除褲問你見過咁大未。」她說大部分同學是超好的，明白這是人性，但覺得若沒有歧視便更好了。所以在香港自己成為「大多數」時，對其他地方來港人士會比較敏感，寧願矯枉過正，這是她的立場，不喜歡的可以繼續鬧。她稱若自己只靠幕前的收入，可能不敢講自己想說的話，沒必要令人覺得乞人憎，「如果一個人講嘅嘢個個都同意，就無必要講啦」。

公開劍橋成績平反

麥明詩是學霸有「10A港姐」稱號，連登討論區有網民質疑麥明詩在劍橋讀法律的成績「得2:2（指二級乙等榮譽畢業）」，她為此首次公開成績單，獲得二級甲等榮譽成績，說很多「師兄」擔心她的大學成績，她以「唔高分，不過平穩」平反。就跟網民開戰一事，麥明詩回覆《明報》說：「我係對呢啲議題比較有意見。」對於事件引發討論，她也希望更多人關注。麥明詩這篇帖文有逾千個回應，有不同意見，不乏支持她的觀點。

林作：覺得某些人假仁假義

麥明詩舊愛林作也加入討論，以《開心速遞》佐治（張明偉飾）疑似影射他的照片寫道：「唔通林作就要搵林作扮咩。」問他是否暗諷舊愛？他稱沒暗諷任何人之意，只是表達個人觀點，不認為塗黑膚色扮外傭涉歧視。他說：「我覺得某些人很假仁假義、頂唔順！」向來被稱「抽水王」的他，沒料到今次發表的意見獲網民讚，他自嘲是史上第一次，感謝獲網民認同。

娛樂組