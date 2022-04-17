「配音王后」謝月美設靈 張繼聰感激照顧後輩 李司棋讚正義頑強

謝月美（May姐）喪禮採用佛教儀式，靈堂佈置簡潔，橫匾寫上「往生淨土」。靈堂門口設有屏風遮擋，寫着「請勿拍攝」，不讓傳媒採訪。家屬透過工作人員向傳媒表示不接受訪問，亦不會安排進入靈堂。家屬製作一本謝月美紀念冊送給致祭的親友，記載May姐生平及親友撰文表達對她的懷念與相處點滴，紀念冊有很多May姐與家人及昔日演出的照片。

乘風波浪一生媲美「阿信的故事」

May姐人緣甚佳，不少圈中好友送花牌致哀，有王祖藍與李亞男、何超儀與陳子聰，以及王喜等。昨日到靈堂拜祭有李司棋、梁小玲與女兒趙希洛、張繼聰、關寶慧、阮德鏘、陳安瑩、洪朝豐等。

李司棋與謝月美是麗的映聲（麗的電視前身）第2期訓練班同學，她在紀念冊撰文讚謝月美的拼搏精神，給後輩樹立好榜樣，堪稱鐵娘子，「她是顧家的好女兒，好母親，敬重長輩，為人正義，鬥志頑強，她乘風波浪的一生，可媲美『阿信的故事』，真的佩服你」。

張繼聰：全世界話我唔得 佢話得

張繼聰表示當年在演藝學院畢業後已跟May姐配音，對他來說，May姐像媽媽般照顧他，「我和王祖藍20年前在演藝學院畢業，事業還未有發展，May姐給予我們很多鼓勵和配音機會，最難忘是當全世界話我唔得，她話我得，這說話好重要。到後來我有劇拍，每次和May姐飲茶，她總是很開心，給我很多意見」。他最後一次見May姐是兩年前聖誕節聚會，他透露May姐離世前曾致電他，當時還以為May姐病情好轉，他感慨道：「得知她離世消息時好難過，感激她的家人問我有什麼心底話跟May姐講，我將對May姐的愛和感恩之情全說出來。 May姐很堅強，雖然我現在的心情很沉重 ，但替May姐開心，有好精彩的人生和留下很多東西影響後輩，她做事認真、嚴格，但對同事和後輩十分照顧。」

安德尊疫下不敢探望留憾

安德尊神情哀傷，他說與May姐相交多年，但10多年前才開始合演舞台劇，最後合作是數年前。他說：「我知她有病，但疫情下不敢探她，因有什麼事我擔當不起，亦沒有經常問候，怕打擾她休養，因為May姐說：『待她休養好再見大家』，怎料等待途中，傳來噩耗！已故盧敦叔交影視劇團給May姐，她常擔心接了下來，將來離開了怎辦。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com