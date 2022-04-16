【開箱】《深水》「邦女郎」魅力四射 《孽緣》導演拍妒夫悲劇

男女主角戲假情真

《深水》講述Vic與太太Melina育有一女Trixie，住在路易斯安那州小鎮。Vic是退休工程師，透過無人機的晶片生意累積財富，生活無休，跟年輕漂亮又性感Melinda的婚姻卻名存實亡。兩人的開放式關係，在朋友圈中已是公開秘密，Melinda如車輪轉的男友，日益挑起Vic的嫉妒，由開玩笑稱殺了其中一人開始，到付諸行動，同一屋簷下的夫婦心理變化千迴百轉。

《深水》由《毒癮女孩》爆紅的監製及編導森里雲遜（Sam Levinson）撰寫劇本，此片評價卻麻麻。觀衆轟角色不討喜，結局也不爽脆；影評大部分認為此片絕非年屆81歲導演亞卓安林恩（Adrian Lyne）的佳作，觀衆可能期待像《孽緣》之類的作品，結果失望而回。《深水》拍攝期間，卻牽紅線，撮合了扮演Vic和Melinda的賓艾費力與安娜迪艾瑪絲成為一對。導演亞卓安林恩受訪時笑言，「當你的演員相愛，只能祈禱電影煞科前他們不會情變」。亞卓安表示，初次試戲，已感覺他們互相吸引；其中有一幕，鏡頭拍住安娜坐在牀上塗潤膚膏之類，對白一邊針對賓艾費力的角色，後者在旁觀賞，亞卓安表示看出當時賓艾費力完全被安娜迷住。賓其後在導演耳邊低語：「讓我加入吧。」本來沒有他的鏡頭，卻希望跟安娜同在。

觀衆和影評人對《深水》失望，其實可以理解，安娜迪艾瑪絲在《007：生死有時》扮演協助占士邦的特工，穿著低胸高衩露背晚裝槍戰及埋身搏擊，動作乾脆利落，最重要她漂亮又性感，戲分雖少，卻成為全片最大亮點。在《深水》演開放婚姻中的野性人妻，觀衆自然期望那個魅力四射的「邦女郎」能重現眼前，事實上也不會失望。然而賓艾費力的角色不是占士邦般風流倜儻，只是充滿嫉妒又離不開老婆的「怨男」。

久休20年 無復當年勇

對比兩名演員，影評人可能對亞卓安林恩更為失望，後者20年前的《不忠誘罪》，重拍法國導演查布洛（Claude Chabrol）舊作《不忠的妻子》，同樣講述妒夫殺害奸夫的故事，同樣是老婆最後驚悉丈夫惡行，同樣結局沒有告訴觀衆兇手是否就擒；但《不忠誘罪》至少為女主角戴安蓮（Diane Lane）帶來從影以來唯一一次奧斯卡影后提名。跟《異形》烈尼史葛（Ridley Scott）同代的英國導演亞卓安林恩，產量不多，卻拍過不少賣座作，1980年代初的《勁舞》是其中之一；其後的《孽緣》，講述米高德格拉斯（Michael Douglas）扮演已婚律師，跟格蘭高絲（Glenn Close）的角色一夜情後，即帶來連串噩夢，當年曾引起社會熱話，並獲奧斯卡6項提名。遠在《格雷的五十道色戒》出現前，亞卓安已執導了金碧辛加（Kim Basinger）與米奇洛基（Mickey Rourke）合演的《九個半星期》。他的另一作品《不道德的交易》，講述活地夏里遜（Woody Harrelson）與狄美摩亞（Demi Moore）為了100萬美元，答應超級富豪羅拔烈福（Robert Redford）讓狄美與他共度一夜春宵，跟其後的《一樹梨花壓海棠》涉戀童，在美國難以找到片商發行，都走在道德的鋼線上。

《深水》改編自海史密斯（Patricia Highsmith）同名小說，法國導演米契戴維利 （Michel Deville）曾搬上大銀幕，拍成《鋼琴教師》伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）與《紅》尚路易杜寧南（Jean-louis Trintignant）主演的《水深火熱》，原著較暴力的結局，在亞卓安版本顯得模糊。小說於1957年初版，今天拍成電影，確實需調節。海史密斯善於描寫心理，作品曾拍成希治閣執導的《火車怪客》；另一小說《The Talented Mr. Ripley》更三度拍成電影，包括阿倫狄龍（Alain Delon）主演的《怒海沉屍》及麥迪文（Matt Damon）擔正的《心計》。亞卓安版本《深水》拍得鬆散，刻劃角色心理，也難以引起一般觀衆共鳴。