《邁向未來的倒數10秒》11.8%收視 木村拓哉劇集首播新低

文：蘇珮欣

木村拓哉首次演校園運動題材劇集，在朝日電視台《邁向未來的倒數10秒》扮演拳擊教練。《月之戀人》舊拍檔滿島光擔正女主角，《律政英雄》福田靖編劇，還有King & Prince成員高橋海人、《Good Doctor》山田杏奈、《今際之國的有栖》村上虹郎等年輕演員參演，陣容不弱。

今季暫列第3

《邁向未來的倒數10秒》周四（14日）首播，講述木村拓哉年輕時打拳曾有輝煌成績，自從大學二年級因病放棄，之後失去最愛的妻子波瑠，喪失生存意志，轉行做兼職薄餅速遞員。某日木村的恩師柄本明懇求他，接任松葉台高中拳擊隊教練。返回母校任教的木村，遇上比他積極的拳擊社成員，木村再次戴上拳套，與學生高橋海人來一場練習賽，卻打傷對方，令拳擊社陷入解散危機。

首集收視11.8%，暫列春季日劇首播收視第3位，不敵二宮和也擔正的TBS《My Family》及綾瀨遙主演的富士電視台新劇《前男友的遺書》。《My Family》及《前男友的遺書》分別錄得12.6%及12.1%收視。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看《邁》及《前》兩劇，《My Family》將會在Disney+上架，但並非跟日本同步。

波瑠客串首集

日媒報道，《邁向未來的倒數10秒》首播收視失利，是木村拓哉出道30年來，主演劇集的新低紀錄，此前最低成績是2019年《摘星廚神》，首播12.4%，《邁》劇更遠低於2020年播出的木村前作《BG~貼身保鑣2》17%成績。

收視遠遜預期，但日媒指《邁》劇口碑不錯，開播後即登上社交媒體Twitter話題榜冠軍。有網民大讚木村很適合劇中角色，眼神充滿魅力；又大讚高橋海人為了拳擊無懼被打到骨裂，熱血精神讓人動容。另外，《Night Doctor》女星波瑠在首集驚喜現身，扮演木村的妻子，不少觀眾稱期待波瑠再度登場。