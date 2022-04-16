排「好多人鍾意睇」第二位 《宮心計》重播再掀煲劇潮

梅小青：13年前作品仲見得人

《宮心計》2009年播映時收視與口碑雙贏，曾達50點的收視紀錄。《宮》劇監製梅小青在社交平台稱看過無數次《宮心計》，但13年後再看重播，又是一番滋味在心頭，她說：「製作費所限，沒有到橫店，沒有大場面，有的是上下一心，台前幕後的共同努力，成就了我的至愛。」梅小青接受《明報》電話訪問，她稱《宮心計》深夜重播後，接到很多朋友電話表示有捧場，她笑說：「13年前的作品都仲見得人，這套劇改變了我的工作軌迹，因《宮心計》讓內地認識了我，繼而返內地拍了《衛子夫》，亦因此重返TVB當了合拍部的戲劇總監。」

當年《宮心計》以服飾華麗見稱，但梅小青遺憾製作費所限，沒有返橫店拍外景。她稱當時要在內地拍外景或要靚服裝之間作選擇，她揀了「靚」，加上當時的卡士（陳豪、鄭嘉穎、佘詩曼及楊怡），計演員騷也好手緊。對於《宮心計》相隔13年仍被翻煲，問她現在是否難拍高質劇？她稱無綫有資源拍好劇集，當年梳化服與布景的工作人員仍在無綫效力，希望港劇再行前一步。梅小青2020年退休，笑稱不時被引誘出山，但老公劉家豪與兒子也不准許，現在她閒時湊孖孫，享受生活。

娛樂組