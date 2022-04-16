現身宣傳《金宵2》送驚喜 李施嬅康復八成 「大細眼」或再做手術

《金宵大廈2》男主角陳山聰昨日聯同湯洛雯、趙希洛、黃建東及張彥博等演員出席宣傳活動，他們原以為繼續跟李施嬅視頻傾談，當李施嬅突然現身，眾人大感驚喜。李施嬅一身全黑打扮，戴兩個口罩及太陽眼鏡，看來精神不錯，跟其他演員有講有笑。

精神佳 健康視力無問題

李施嬅表示患病後首次公開亮相，事前刻意隱瞞，騙過所有同事，包括好友趙希洛，只想送驚喜給大家，並對之前缺席宣傳感不好意思。她透露身體已康復近八成，「我已經好了好多，精神亦好，完全沒問題，日日都有做運動，只是眼睛未完全恢復正常，才不夠膽見人。亦有可能再做手術，主要視乎情况，現在我的狀態、健康指數和抵抗力都好好，健康和視力都沒有問題，所以忍不住出來見大家當減壓」。

未婚夫Anson激發正能量

由於未完全康復，李施嬅仍有「大細眼」情况，打算待樣子回復正常，眼睛再「靚少少」才決定復工日子。她談到患病期間，未婚夫車崇健（Anson）心情不算太緊張，一直陪伴她做運動和積極面對解決問題，激發她的正能量，好過一齊擔心喊。她有留意網民意見，知劇集海外反應不錯，認為可能劇情有些驚嚇情節，令大人不敢讓小朋友看，才影響收視未算太理想。

陳山聰無膽重返樂壇

陳山聰雖被李施嬅騙了，但見對方出現，感到開心又驚喜。他前晚在網上音樂會演繹早年出道歌曲《ABCD》，太太發覺他唱出自信，兒子更模仿他。歌手出身的他被問到可會重返樂壇？他笑說：「太耐沒公開表演，我不敢重返樂壇，現在太多高手，看緣分吧。其實兒子唱歌好過我，最近他經常學講說話，在家看卡通片跟着唱歌，拿着私家咪又唱又跳，扮我唱歌。」

趙希洛對好友李施嬅現身感開心又震驚，笑言感覺被騙，要對方請食飯補數。她早前約李施嬅見面，已知對方患病，但當時不察覺她的「大細眼」情况嚴重，昨日見李施嬅精神很好，感到放心。

趙希洛為角色練4種笑聲

趙希洛在《金宵2》分飾律師Jessie和地產代理四爺，是她從未演過的角色，形容後者帶瘋狂和狂野，比較漫畫化，演出前練習4種不同笑聲讓監製選擇，她說：「『四爺』是我參考一本書的角色人物，然後再幻想出來，希望大家看到趙希洛另一面，放低《金宵大廈》的癲婆何太、《愛．回家》的無知May和Jessie。」監製葉鎮輝有出席活動，但以趕往開會為由，未回應黃婉華塗黑膚色演菲傭，被指涉歧視及侮辱一事。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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