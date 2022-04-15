朴贊郁是枝裕和新片入圍康城影展 湯唯姬絲汀史超域爭影后

《下女誘罪》導演朴贊郁第四度進軍康城之作《Decision To Leave》，講述朴海日飾演刑警調查山林神秘死亡事件，其間遇上死者妻子湯唯的故事。朴贊郁得悉新片入圍即表示：「這是一個令人高興的消息，在疫情尚未結束下，參加影展感覺特別。（疫情）讓我們有很多時間思考在戲院看電影的意義，因此我會看更多戲，並起立拍掌更久。」湯唯亦有回應：「祝賀導演、朴海日及所有工作人員，希望大家都能重新回到戲院，重過正常生活。」

18競賽片僅三女導演入圍

《小偷家族》日本導演是枝裕和首次執導韓語片《Broker》，請來《上流寄生族》宋康昊、《屍殺半島》姜棟元、《德魯納酒店》IU及《秘密森林》裴斗娜合演，戲中姜棟元飾演為初生嬰兒尋找收養家庭的中介人，某夜他跟好友宋康昊偷走男嬰，年輕母親IU翌日現身，要求取回兒子。

其他入圍作品包括大衛哥倫堡執導、《史賓沙》女星姬絲汀史超域主演科幻驚慄片《Crimes Of The Future》；《邊境奇聞》伊朗裔瑞典籍導演亞里亞巴斯（Ali Abbasi）執導犯罪片《Holy Spider》；曾奪康城金棕櫚獎的瑞典導演魯賓奧士蘭（Ruben Ostlund）新作《Triangle Of Sadness》；另一金棕櫚獎得主戴丹兄弟（Luc and Jean-Pierre Dardenne）的劇情片《Tori And Lokita》等。

今屆共有三名女導演入圍康城主競賽單元，來自法國的克萊雅丹妮（Claire Denis）正是其中之一，今年2月她憑《Both Sides of the Blade》贏得柏林影展最佳導演銀熊獎，相隔三個月再以新片《Stars At Noon》轉戰康城，難怪行情看漲。其餘兩人分別是《Showing Up》美國女導演姬莉卡萊（Kelly Reichardt），和來自意大利的《Les Amandiers》Valeria Bruni Tedeschi。

李政宰新片參展午夜放映單元

值得一提的是，《星光夢裏人》金像導演哈薩拿維斯（Michel Hazanavicius）重拍日本喪屍喜劇《屍殺片場》的非競賽片《Z》，獲邀成為今屆開幕電影。湯告魯斯（Tom Cruise）主演《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），以及《情陷紅磨坊》巴茲雷曼（Baz Luhrmann）執導、《從前，有個荷里活》奧斯汀畢拿（Austin Butler）伙拍兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）合演「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的傳記片《Elvis》，亦以非競賽片形式舉行首映禮。

另一方面，憑Netflix韓劇《魷魚遊戲》榮膺美國演員公會（SAG）視帝的李政宰，首次自導自演諜戰片《Hunt》入圍午夜放映單元，他興奮表示：「首先感謝康城影展，首次執導即有機會參展，感到非常榮幸，全靠台前幕後一起努力，期待在此獲得正面回響。」