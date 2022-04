朴贊郁是枝裕和新片入圍康城影展 湯唯姬絲汀史超域爭影后

《下女誘罪》導演朴贊郁第四度進軍康城之作《Decision To Leave》,講述朴海日飾演刑警調查山林神秘死亡事件,其間遇上死者妻子湯唯的故事。朴贊郁得悉新片入圍即表示:「這是一個令人高興的消息,在疫情尚未結束下,參加影展感覺特別。(疫情)讓我們有很多時間思考在戲院看電影的意義,因此我會看更多戲,並起立拍掌更久。」湯唯亦有回應:「祝賀導演、朴海日及所有工作人員,希望大家都能重新回到戲院,重過正常生活。」

18競賽片僅三女導演入圍

《小偷家族》日本導演是枝裕和首次執導韓語片《Broker》,請來《上流寄生族》宋康昊、《屍殺半島》姜棟元、《德魯納酒店》IU及《秘密森林》裴斗娜合演,戲中姜棟元飾演為初生嬰兒尋找收養家庭的中介人,某夜他跟好友宋康昊偷走男嬰,年輕母親IU翌日現身,要求取回兒子。

其他入圍作品包括大衛哥倫堡執導、《史賓沙》女星姬絲汀史超域主演科幻驚慄片《Crimes Of The Future》;《邊境奇聞》伊朗裔瑞典籍導演亞里亞巴斯(Ali Abbasi)執導犯罪片《Holy Spider》;曾奪康城金棕櫚獎的瑞典導演魯賓奧士蘭(Ruben Ostlund)新作《Triangle Of Sadness》;另一金棕櫚獎得主戴丹兄弟(Luc and Jean-Pierre Dardenne)的劇情片《Tori And Lokita》等。

今屆共有三名女導演入圍康城主競賽單元,來自法國的克萊雅丹妮(Claire Denis)正是其中之一,今年2月她憑《Both Sides of the Blade》贏得柏林影展最佳導演銀熊獎,相隔三個月再以新片《Stars At Noon》轉戰康城,難怪行情看漲。其餘兩人分別是《Showing Up》美國女導演姬莉卡萊(Kelly Reichardt),和來自意大利的《Les Amandiers》Valeria Bruni Tedeschi。

李政宰新片參展午夜放映單元

值得一提的是,《星光夢裏人》金像導演哈薩拿維斯(Michel Hazanavicius)重拍日本喪屍喜劇《屍殺片場》的非競賽片《Z》,獲邀成為今屆開幕電影。湯告魯斯(Tom Cruise)主演《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick),以及《情陷紅磨坊》巴茲雷曼(Baz Luhrmann)執導、《從前,有個荷里活》奧斯汀畢拿(Austin Butler)伙拍兩屆金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)合演「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)的傳記片《Elvis》,亦以非競賽片形式舉行首映禮。

另一方面,憑Netflix韓劇《魷魚遊戲》榮膺美國演員公會(SAG)視帝的李政宰,首次自導自演諜戰片《Hunt》入圍午夜放映單元,他興奮表示:「首先感謝康城影展,首次執導即有機會參展,感到非常榮幸,全靠台前幕後一起努力,期待在此獲得正面回響。」