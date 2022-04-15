不知曾志偉評價 何廣沛否認《真係唔好笑》製作費過千萬

近日有傳他有份主持的無綫綜藝節目《真係唔好笑》製作費過千萬，無綫總經理曾志偉看片後覺得「真係唔好笑」，決定抽起，播映無期。何廣沛表示對相關傳言不清楚，並說：「我不知道曾生（曾志偉）點睇，未有機會見過他。至於節目幾時播是公司決定，好似《食腦喪B》，我覺得好好睇，都拍完兩年才安排播出。」他又澄清只負責幕前工作，絕非傳言所說獲公司出資1300萬包辦製作，何廣沛說：「傳到製作過千萬，講你都唔信啦，但製作花幾錢我真的不知道。」

工作認真 跟麥美恩相處融洽

對於被指在拍攝現場耍大牌做指揮，且表現懶散不認真，致另一主持麥美恩不滿，何廣沛斥報道不實，為自己平反說：「加入無綫10年，跟我合作過的人都知我認真，節目中跟馮盈盈、麥美恩一齊做主持，又有監製在場指導，不存在hea的情况。我也慶幸能跟經驗豐富的麥美恩合作，開工時我可以好放鬆，盡情玩，大家相處好融洽，拍完還一齊慶功。不信的話，大家可以找其他同事做證，如果我hea，現在就無機會站在這裏。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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