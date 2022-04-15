《肥美人》16強誕生 容承宜「吞拳頭」嚇親小儀

前晚爭取晉級的佳麗中，25歲紅中戴黑超及一身唐裝打扮演繹原創歌曲《麻雀之王》，表現生鬼，贏得不少掌聲獲23分。容小姐自彈自唱，還示範「吞拳頭」，嚇到阮小儀大呼「接受唔到，有少少驚」，但小儀讚她唱功好，彈琴又是演奏級，容小姐最後獲18分晉級16強。

丁丁曾患脂肪肝 無人伸援手

製作組為更了解16強佳麗，主持駱振偉、練美娟及陳葦璇透過遊戲及飯局，讓眾佳麗邊食邊分享成長經歷，過程笑中有淚。丁丁表示15歲讀中三被同學排擠，返學都喊和發脾氣，有次持續發燒，驗出患脂肪肝要留院一個月，康復後返學功課跟不上，沒同學願意回答她問題及伸出援手，她極度失落，對世界失去希望。她又分享減肥經歷，試過持續長時間只吃白烚雞胸及菜心，令手指變黃及脫髮好憔悴。直至在跳舞群組開始有人接納及鼓勵她，令她重新站起來。

Lezlie分享經歷爆喊

Lezlie哭着分享經歷，她自細受到好多排擠，更患有讀寫障礙及表達能力不佳。她最近發現原來不需要向人證明自己有幾叻，她的存在就是一個存在。其他參賽者忍不住落淚，並上前安慰。

娛樂組