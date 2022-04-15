76歲資深演員麥皓為新加坡離世 米雪痛失好友發文哀悼

米雪：來世有緣再結友誼

其後米雪在社交網發文悼念好友，寫道：「老Hero，您安寧，和祥，輕輕的走了！留給我們數不盡的回憶和無限的懷念，雖是不在，但您的笑聲感覺常在！誠盼早登極樂國土，來世有緣，再結友誼！安息。」米雪與麥皓為交情深厚，年前米雪飛往新加坡旅遊，與麥皓為開心相聚，並為對方慶祝生日。

為亡弟圓夢 考入無綫藝訓班

麥皓為是無綫電視第12期藝員訓練班學員，同屆同學有劉青雲、吳啟華、陶大宇、吳君如及劉嘉玲等。麥皓為是高材生，當時加入藝訓班的原因，為繼承因飛機空難離世的亡弟麥大成的遺志。

經典劇《大時代》演報紙檔老闆

麥皓為1983年畢業後加入電視圈，在1980、1990年代參演過不少無綫劇，包括《大時代》、《他來自江湖》、《義不容情》、《新紮師兄續集》及《笑傲江湖》等，在《大時代》演報紙檔老闆，劉松仁哭求他一幕戲，令觀眾留下深刻印象。1994年他拍最後一部劇《新重案傳真》後移居新加坡，並在當地電視圈發展，繼續演出電視劇，後來淡出電視圈。

娛樂組