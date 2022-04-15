戲院4．21重開 《梅艷芳》再度上映 食肆恢復晚市堂食 黃宗澤：等咗好耐

記者：林蘊兒、陳釗

本月21日首階段放寬社交距離，當天戲院重開，各大院線安排多部中西電影上映。安樂影片昨宣布電影《梅艷芳》再度上映，首兩天（4月21日及22日）的票房發行收益全數撥捐心晴行動慈善基金，戲中飾演梅艷芳的王丹妮說：「為了傳承梅姐善心，我們決定戲院重開的首兩天，將《梅艷芳》的票房發行收益全數撥捐『心晴行動』作慈善用途，希望為大家在疫情下打打氣，齊齊走出逆境！」心晴行動慈善基金主席林建明說：「既可重溫梅艷芳傳奇風采，又可做善事，快些入戲院支持啦！」

《藍宇》4K修復版首輪上映

同日上映電影還有《G風暴》、《月球隕落》、《怪獸與鄧不利多的秘密》、動畫《星夢動物園2》、日本片《死亡立方》及《Drive my car》等。高先電影宣布關錦鵬導演、魏紹恩編劇、張叔平擔任美指兼剪接的電影《藍宇》20周年紀念4K修復版，亦於戲院重開首日上映。同時公布排片名單，包括4月28日上映《玩謝天王巨星》、5月5日《絕頂好腦細》、5月19日《如果有一天我將會離開你》、6月2日《伊朗式英雄》、6月16日《愛情結束的起點》、6月30日《前科者》、7月14日《伊朗式審判》、8月4日《緣路山旮旯》、8月18日《烈火少女》及9月1日《暴風之年》。

黃宗澤在尖沙嘴經營西餐廳，他接受《明報》訪問時說：「當然係好消息啦，因為大家渴望開番晚市堂食都等咗好耐，不單止我，各食肆、餐廳都等咗好耐。現時大家都有消費券，希望可以刺激消費。」

陳偉成做好準備迎健身中心重開

陳偉成投資5間健身中心暫停營業數月，一直交租慘蝕過百萬。下周四健身中心重開，他回覆《明報》稱營業前必找清潔公司為店內所有地方徹底清潔消毒。之前教練轉去戶外公園教學生運動，現在可返回健身中心，為客人重新設計一套健身訓練計劃，已陸續聯絡客人預約時間。受第五波疫情影響，已有一兩成員工辭職轉行，下周重開，人手方面暫時應付到，若疫情進一步穩定才考慮增聘員工。

林秀怡美容院停業 員工照出糧

林秀怡前年開美容院，遇第五波疫情被迫停業，她咬緊牙關捱過。她接受《明報》電話訪問說：「美容院大概僱用10名全職員工，即使停業都照出糧，連同每月付租金和入貨，3個多月共蝕6位數字。雖然生意暫停，其間一直有做好多準備，如保持店舖清潔、安排員工進修及增設更多美容儀器等。下周開業前會大清潔，開始有客人預約做療程。」

至於表演場所重開，有關演唱會及舞台劇方面，主辦單位暫未有公布安排。張敬軒今年1月延期的8場演唱會，之前曾透露會延期至5月舉行。黃子華的40場舞台劇《最後禮物》，曾透露延期至今年7月下旬。