【開箱】《夜叉：浴血諜戰》 動作可觀 典型雙雄片欠驚喜

「黑色小組」執行特別任務

講述兩韓敵對關係的諜戰片，一向備受韓國觀眾追捧，由《三個特攻美少年》、《復國者聯盟》到《北寒諜戰》等，無不叫好叫座。《夜叉：浴血諜戰》亦以兩韓間諜在香港及瀋陽展開暗戰為背景，但此部分內容只是輕輕帶過，Final Boss其實是池內博之扮演日本特務，未知跟當前政治氣氛轉變是否有關。

《夜叉：浴血諜戰》講述隸屬韓國國家情報院海外分部的「黑色小組」，在內地瀋陽執行特別任務的故事。薛景求飾演外號「夜叉」的隊長，帶領隊員李伊、朴珍榮、宋再臨等為求達到保障韓國人民生命安全的目的，行事不擇手段，令國家情報院頭痛不已，因此稱為韓版《職業特工隊》亦不為過。故事由朴海秀飾演檢察官韓搘訓挑戰貪污財團失敗揭開序幕，他為復職不顧一切，爭取國家情報院的海外任務，到亞洲各國間諜雲集的瀋陽，負責監察黑色小組行動，結果陰差陽錯，捲入兩韓和日本之間的諜戰。有趣的是，性格忠直的韓搘訓跟不擇手段的夜叉，結果就是「火星撞地球」，還未對付外敵，首先不斷內訌，令韓搘訓吃盡苦頭。這種雙雄式的人物設定，觀眾早已司空見慣，難有驚喜。

台灣取景 假裝瀋陽與香港

黑色小組原本跟朝鮮官員文秉旭（南慶邑飾）合作，後者竊取國家機密，結果事敗更連累女兒文珠妍（李秀敬飾）淪為人質，原來事件的始作俑者，是外號「Ｄ7」的日本特務（池內博之飾），他以日本大使館為掩飾，企圖把兩韓間諜一網打盡，結果能否如願以償？

此片以瀋陽為背景，但題材敏感，根本無法到內地拍攝，於是改赴台灣取景，無論戲中提及香港抑或瀋陽，其實都是台灣「改裝」而成，情况就如《鬼影特攻：以暴制暴》或者《哥斯拉大戰金剛》，主角明明沒有來港，硬要利用電腦特技加工，把戰場搬到香港才肯罷休。韓國或海外觀眾或許「傻傻分不清」，港台兩地影迷卻心知肚明，以為把繁體字的霓虹燈和路牌，改成簡體字就可「過骨」？結果只會淪為笑柄。

《夜叉：浴血諜戰》的動作場面算是合格，例如黑色小組誤墮Ｄ7陷阱，遭內地公安圍捕，雙方在民居駁火一幕，便拍出槍林彈雨的緊張氣氛。遺憾的是薛景求和朴海秀的「主角光環」太誇張，二人在子彈橫飛的現場，絲毫無損，甚至全身而退。另一幕講述朴海秀為了騙取池內博之信任，於是近距離向薛景求連轟數槍，裝作當場斃命。他雖穿著避彈衣，但稍有常識都知，中槍位置不被打穿，至少也會骨裂受創，然而薛景求只是乾咳兩聲，便拿槍再上戰場，再次展示「主角光環」的厲害。

《夜叉：浴血諜戰》以大堆頭製作為賣點，跟Netflix同類型商業片如《紅色通緝令》、《超時空亞當計劃》等一樣，雷聲大雨點小，雖然收視報捷，口碑只是一般。不過，從片尾刻意留下伏筆，只待Netflix一聲令下，黑色小組隨時再次出動。