《柏捷頓家族2》蟬聯Netflix英語節目收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布4月4日至10日收視；英語節目《柏捷頓家族：名門韻事2》蟬聯英語節目冠軍，《柏》劇首季跌落第3位，亞軍位置被真人騷《最後通牒：唔結就分》（The Ultimatum: Marry or Move On）取代。《柏捷頓家族2》上架17天以5.6億觀看時數，已成為史上最高收視英語節目第3位，僅次於此劇第1季及《創造安娜》。西班牙語劇《名校風暴5》以5138萬觀看小時，取代霸佔非英語節目榜首3周的韓劇《社內相親》，後者第落第2位。另外有5齣韓劇仍在十大熱播榜：《二十五，二十一》、《氣象廳的人們》、《三十九》、《殭屍校園》及《少年法庭》，分佔第3、4、7、8及第10位。