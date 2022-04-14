艾迪烈梅尼訪日最愛拉麵

內地刪6秒同性戀內容

《怪獸與鄧不利多的秘密》上周五在內地開畫，截至昨日為止，累收逾7000萬人民幣，成績一般，相信跟內地因疫情只有不足四成戲院營業有關。另一方面，有內地觀眾發現《怪》片涉及祖狄羅（Jude Law）飾演鄧不利多教授跟麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）扮演奸角葛林戴華德的同性戀情節，遭相關部門剪掉。發行《怪》片的華納電影公司證實內地版本刪減6秒內容，包括鄧不利多跟對方說「我當時愛着你」和「我和葛林戴華德相愛的那個夏天」兩句對白。華納強調此舉符合內地國情，過去亦曾發生類似情况，《怪》片並非單一事件，而且有關改動不影響電影的精神。