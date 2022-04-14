重溫劇集《男親女愛》 陳雅麗學鄭裕玲做霸氣大狀

陳雅麗透過聽審，觀察大狀說話節奏、小動作，以及與法官對話態度，亦有向同劇主修法律的麥明詩請教意見，再加上重溫劇集《男親女愛》和《怒火街頭》，笑言要學習鄭裕玲扮演霸氣律師。

跟戚其義合作似返學

累積在內地拍劇的經驗，陳雅麗習慣未正式開工已熟讀劇本，即使長達數頁紙對白的法庭戲也難不到她，「之前拍內地劇，試過一日最多拍24場戲，包括喊戲和背好多對白，當是訓練。記得演員圍讀《逐流時代》劇本時，黃又南知我已背熟所有對白，又練好走位，以為我是『學霸』，好搞笑」。

陳雅麗自小愛看戚其義監製的《金枝慾孽》，封對方為偶像和神級監製，更暱稱他「爺爺」，今次能夠有緣和「爺爺」合作獲益良多，每日開工都似返學般開心。她感激出名要求高的戚其義沒有責罵、沒有給壓力，很有耐性安撫演員的情緒，像一個好領袖帶領台前幕後去打杖，使大家都變得好熱血。

品評劇中男對手

陳雅麗與黃又南首次合作，飾演一對歡喜冤家並有感情線。二人第6次見面，還未熟落便拍親嘴戲，慶幸信任對方和導演，拍攝過程順利，「好細個已常常聽Shine的《燕尾蝶》，又南知我鍾意，不時在片場啍兩句我聽。另外有一場靈堂戲，他提到已故父親的往事很感動，覺得他是個好孝順的鄰家男孩」。

陳雅麗逐一品評劇中男對手，大讚黃德斌成熟穩重，演戲有味道，麥子樂很愛搞笑似大家的弟弟；林耀聲很像熱血青年。

跟陳凱琳互相鼓勵

一直在內地發展的陳雅麗，疫下寧願留港多陪家人，萬一有事也可互相照應。因當義工，機緣下結識了唐貝詩和蔡頌思成為好友，夾份搞健康曲奇生意；唐貝詩和蔡頌思知陳雅麗有新劇出街，在社交網幫她宣傳和打氣鼓勵。

陳雅麗跟鄭嘉穎太太陳凱琳亦感情要好，有人笑她們似姊妹。陳凱琳已為人妻和人母，擁幸福家庭，陳雅麗並沒有羨慕好友，「我不會用『羨慕』來形容，因為好似有比較之心，朋友之間如果互相比較，這段友誼便不健康。我是替她開心，大家互相鼓勵，例如我拍劇，她看完會給意見，或者她有什麼事，都會找我傾訴。可能大家是基督徒，理念差不多，又一齊做義工，所以她見到我有好的發展，也會感高興」。

場地提供：The Art Club

服裝：Hapi

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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