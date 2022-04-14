港產片揚威國際影展 鄧麗欣兩片入圍爭獎 姜濤Jer處男電影獲觀眾票選獎

姜濤主演的處男電影《阿媽有咗第二個》在港未上映，即揚威海外，備受關注，成為他月底23歲生日的最好禮物，姜濤得知消息很開心，「好開心這部片能夠在芝加哥亞洲躍動電影節獲得觀眾票選獎，感謝電影節以及觀眾對電影的熱烈支持，身為新演員，這是莫大的鼓勵，未來我會繼續努力，多謝大家」。Jer同樣滿懷感激，並說：「希望未來藉着不同影展，有更多海外觀眾欣賞到此片。」毛姐開心說：「多謝，對我們團隊是一個好大的鼓勵。」導演彭秀慧表示電影的正式放映版本仍在調整細節，得到這個獎是特別鼓勵。

黃子華讚《飯戲攻心》劇本勁

昨日多套港產片傳來喜訊，揚威「第24屆意大利烏甸尼遠東電影節」，陳詠燊執導的《飯戲攻心》入圍競賽單元，同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，電影落實今年中秋上映，三喜臨門。黃子華收到消息後開心表示，「一直都覺得劇本勁，單靠幾場食飯戲，講出3兄弟的愛情、親情，以及難以解決的問題，做到好癲的喜劇同時，又能營造溫情感覺，難度的確相當之高」。

電影原本安排在暑假檔上映，但消息發布不足24小時，昨日又變陣，排在中秋檔上畫。編劇出身的導演陳詠燊稱這麼多年來，都覺得喜劇很難寫，既要好笑又要言之有物，更要包含情感在內，很難拿揑平衡，所以今次能以喜劇獲得評審認同，真是特別開心和振奮。

鄧麗欣藉電影分享港式愛情

鄧麗欣對於主演的《飯》片及《12日》同時入圍競賽太開心，她說：「希望透過這部電影，可以讓海外的觀眾了解在地少人多的香港，點樣成全一段戀愛的悲歡離合。」男主角馬志威說：「成為電影一分子，深感榮幸，希望可以出席影展，與當地影迷交流，分享愛情觀。」編劇兼導演林愛華表示，「有賴演員的精彩演繹，才可以令劇本變得有血有肉、有靈魂，所以好多謝鄧麗欣與馬志威的用心演出，演活我筆下的Jeannie同Simon。」

楊潮凱首次執導，談善言與楊偲泳主演的《喜歡妳是妳》，入圍競逐White Mulberry Award for First Time Director，並會在意大利首映。楊潮凱在社交平台公布喜訊，「多謝大會，希望呢部香港電影可以讓意大利的觀眾帶來一點感動」。

紅姐演盲母是一生榮幸

影后惠英紅（紅姐）、吳岱融和吳千語合演的《一路瞳行》獲邀在電影節參展及舉行世界首映。紅姐在戲中飾演盲人母親一角，看過的觀眾都無不讚賞紅姐演技，今次電影能參與國際影展，紅姐非常感恩，「很開心可以跟這樣出色的導演合作，為這麼好的一部電影能參與今屆烏甸尼影展感高興。故事是導演改編自她與父母的真人真事，覺得非常有意思，可以讓更多人認識殘障人士，其實他們都有一個獨立自主和善良的心幫助他人，我覺得演出這個角色是一生的榮幸」。

吳千語籲關注失明人士

演紅姐女兒的吳千語表示雖然電影因疫情要延期上映，但聽到這個消息實在很開心。她說：「很多朋友之前看畢優先場都表示會帶家人和小朋友看第二三次，大家都對這部電影有很好的評價，覺得很有教育意義。希望更多世界各地不同地方的人，都可以看到這部作品，盼更多人關注失明人士。」吳岱融得知消息後感到高興，並說：「感恩遇到這個角色和參與這部電影。」

娛樂組