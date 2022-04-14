盧瀚霆喪屍片導演被指「騙子」 Bizhan Tong入禀告黃浩然誹謗 要求道歉賠償

對不實言論感尷尬痛苦

原告為Bizhan Modarressi Tong；被告為黃浩然（洋名Amos Wong及Amos Why）。入稟狀指被告今年3月15日在其facebook個人專頁及Instagram上發文誹謗原告，該帖文在香港及整個行業流傳。

原告指有關言論並不真確，被告沒有給予他解釋或回應的機會便公開發布有關言論，是出於嫉妒和懷有敵意，目的是損害原告的聲譽，並藉此增加被告本人的知名度。原告又指被告事後沒有澄清言論及致歉，除了令他名譽受損外，亦令他感到尷尬及痛苦。

Bizhan Tong前日發聲明表示，「通過毫無根據地抹黑我的名字來播下懷疑和分裂，並迫使我分配大量時間、成本和資源來解決問題。當我應該專注於我的作品時，取而代之是處理他造成的傷害。」他為維護自己與製作團隊的聲譽，只能對誹謗提出民事訴訟。

【案件編號：HCA 331/22】

記者：郭咏冰