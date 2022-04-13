尊尼狄普控前妻誹謗開審

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）與《水行俠》安柏赫特（Amber Heard）5年前離婚，前者控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」，2020年11月判敗訴後，還被飛出新片《怪獸與鄧不利多的秘密》。不罷休的尊尼狄普，2019年入稟美國法院，控告安柏2018年在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴的文章誹謗，索償5000萬美元（約3.9億港元）；文中沒點名尊尼的安柏2020年反控前夫，並索償1億美元。案件前日（11日）在弗吉尼亞州費爾法克斯郡法院開審，尊尼與安柏分別露面，法院外有約20多名粉絲，大部分是尊尼的支持者，其中更有遠道從澳洲布里斯班而來的影迷。