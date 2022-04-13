一人分飾三角壓力大 李施嬅唔望開拍《金宵3》

任何地方有好戲都接

Do姐問施嬅會否希望開《金宵3》？她認為兩集已經夠，不要開第三集，「《金宵大廈》反應很好，所以無論監製、編審和新加入的演員都很大壓力，搵其他新嘢玩吧，唔好咁大壓力」。

談到因疫情工作受影響，施嬅稱有一部頗大投資的美國電影，原本2020年3月在澳門開記招公布，但現在已開不成。她否認想赴外國發展，只求好的製作，稱非洲有好電影，都會接拍。

韋家雄林子善父子戲動容

此外，《金宵2》前晚播映第3個單元「城寨英雄GO！」結局篇，劇情講述走進遊戲世界尋子的世嘉（韋家雄），發現畢得了（林子善）正是其兒子天堂，二人最終相擁和解，並學會互相尊重的父子戲，令人感動。

監製葉鎮輝稱《金宵2》單元故事主要想表達人與人之間的關係，「城寨英雄GO！」是講人與人的溝通和聆聽是最重要，希望大家多些關心身邊人，以及多溝通，很多悲劇也許不會出現。

記者：柯美