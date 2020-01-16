《肥美人》首播 大碼模特兒Lezlie自覺全身都靚 邢洋陽想做諧星 獲網民喜愛直入16強

曾減肥90磅 Lezlie：好壓抑

節目未出街已成為話題人物的Lezlie壓軸登場，她是大碼模特兒，體重270磅，BMI為43.3，是29名佳麗中最重磅。她出場時信心爆棚，自覺是美肥人，全身上下都靚，本身喜歡漂亮的東西和扮靚。節目中展出Lezlie為工作拍攝的大膽性感照，監製Ricky問她何時有這個膽量？Lezlie表示剛開始做大碼模特兒沒這麼大膽，之後才接這類廣告，「例如現在會接內衣廣告，是想呈現給大家看，其實無論什麼身形都可以穿靚的內衣」。Lezlie稱中學畢業後，試過減掉約70至90磅，但瘦了反而是最不開心的時候，因每日都很壓抑，好像不是在過自己的生活，她說：「不知為了什麼，為何每日要操練那麼多小時？」蝦頭問她成為大碼模特兒的心路歷程？Lezlie感觸說：「經歷了很多事情，很多欺凌、很多排斥、很多謾罵，但我準備好了。」為何模特兒這行會有欺凌？她表示因有很多躲在電腦背後的人，「這些人可能不滿意我們的生活比他們精彩、比他們貪靚，所以會產生很多不同的聲音」。何超儀鼓勵Lezlie說：「不需理會躲在電腦後面的人，做好自己本分就已經是最好。」

綺夢聲演《蠟筆小新》攞滿分

不少參賽者選擇跳唱出戰，丁丁體重達268磅，但跳起舞來輕盈有型，獲評判一致讚好，奪得21分高分。任職拉丁舞老師的綺夢更犀利，她表演鄭欣宜的《@princejoyce》勁力十足，且對自己聲線信心爆棚，還應小儀要求，即席以普通話聲演《蠟筆小新》與「美冴」，逗得評審歡心，結果攞到26分滿分。

朱朱舞出色 跳贏陳葦璇

以可愛為賣點的朱朱選跳As One的《Candy Ball》，湊巧主持之一的陳葦璇正是As One成員，兩人即興上演一幕「新舊派Jam舞」，結果朱朱完勝陳葦璇，獲讚可愛。朱朱還自爆中三時曾被網民攻擊身材，不過她性格樂觀，覺得無所謂。至於零舞台經驗的Cherry曬腩大跳肚皮舞，勇氣可嘉。洋腸深受網民喜愛，在ViuTV社交平台舉辦的「Extra Like Girl選舉」獲最多「心心」，直接入16強。她自言很想成為諧星，帶歡笑給大家。

何超儀濃妝 網民：似阿梅

除了參賽者，主評審之一的何超儀亦成為網民談論話題，不少人覺得她妝容太濃，像《少林足球》的「阿梅」。至於早前因「盆菜風波」被網民圍攻的KOL雪姨，也是初賽專業評審之一，惹網民熱議。

記者：陳釗

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