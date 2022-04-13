反傳統賽制 盼改變觀眾審美觀 《肥美人》監製：佳麗不用減磅最緊要真

記者：鍾一虹、林蘊兒

攝影：鍾偉茵

真人騷《肥美人》是監製曾昭隆（Ricky）繼《美選D.n.A.》、《造美人》後，再打造的另類選美節目，公開招募年滿18歲、身體質量指數（Body Mass Index，BMI）25或以上的女性參賽者。原來這個創作意念源自Ricky的自身成長經歷和見聞，他說：「之前製作《造美人》反應好好，想再拓展選美節目，就想到『靚』字有什麼演繹方式？點解肥變瘦就叫靚？大家為何不接受外形肥少少都會靚？」

將肥與美重新定義

Ricky續說：「湊巧有次在跳舞比賽上，見到幾名重磅女生舞藝出眾，令我嘩一聲，腦海頓時翻起舊片段，想到自己小時候都是肥嘟嘟身形，好彩沒被欺凌，但跟我一樣肥的同學，食得好開心，卻要承受其他學生的嘲諷，過得好辛苦。基於有種共鳴感，我相信呢幾名重磅女生在台上發光發熱，背後都會比同齡人士辛苦；再加上現代人生活質素提升，容易吸收營養，好易變肥，但我見過有些女生肥少少就好辛苦，其實她們並非不靚喎！這些事啟發了我，想將肥與美相提並論，作出一個重新定義。」

給機會重磅女發揮才藝

這題材香港少有，公司高層聽到這方案，不夠5分鐘便拍板批准開拍。外國之前製作《超級名模生死鬥》 （America's Next Top Model），是將重磅女性套入節目育成超模，所以當初不少人聽到《肥美人》，就誤會是一個地獄式減肥節目，Ricky說：「節目的中心思想不是要參賽者減肥迎合某個標準，反而是考慮到重磅女性機會可能較少，故想畀機會她們發揮才藝，幫她們提升自信心，將美麗的一面從心散發出來，帶出愛的信息。」

節目講「愛」，聽起來好老套，但人人都想被愛，有實際需求，Ricky表示招募時收到400多份申請表，篩選出約100人面試，參賽者在等候室碰頭已傾得投契，期待發揮所長，匯聚正能量，而且會互相幫助，沒勾心鬥角氣氛，「有些參賽者即使未能入圍，仍好開心見到這個非典型選美節目的出現，認為肥人不用減肥都可以出鏡，是件好正的事」。

影靚相錯方向鬧笑料

傳統選美既定苗條、美貌與智慧並重的準則，已深深印在人們心中，所以《肥美人》反傳統賽制，也令參賽者和工作人員產生矛盾，鬧出笑料，Ricky說：「初賽有29名佳麗，第一次影靚女相時，有些會質疑自己外表，事前主動減肥，而負責為佳麗拍照的攝影師，亦好自然用技術幫佳麗影最靚及最瘦的相。他們錯晒！於是要重新指導，請攝影師還原佳麗原狀，又再向佳麗講解節目理念，想她們做回自己，維持現有狀態，將內在才華發揮出來，吸引觀眾睇到她們發光發亮，改變審美的視野。」

佳麗披一塊布拍寫真

提到泳裝與拍寫真環節，Ricky表示對陳映同（Lezlie）、丁珮筠（丁丁）、方芷茵（Chanhnez）和何綺婷（綺夢）印象最深刻，「雖然她們身形最巨大，但好有力量，自信地說『我都著得泳衣出嚟，香港女仔無人夠膽話自己唔得』，感染到其他佳麗。我作為監製，在過程中如補藥黨，不停讚美鼓勵她們，到後期，她們只披一塊布拍寫真，已經可以自由發揮，這是她們的收成」。

分享血淚史真情流露

Ricky不擔心節目出街後，佳麗承受不到批評，因為她們在過程中已感受到團隊的愛，造型亦好靚，而且接受了連串訓練，楊詩敏（蝦頭）跟她們上心理輔導課，讓她們解開心結，打破心理關口，「佳麗分享了很多血淚史，情緒大爆發，真情流露，互相安慰成為朋友」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com