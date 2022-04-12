《絕路狂逃》9項電影提名領先 《魷魚遊戲》李政宰大熱逐百想視帝

文：蘇珮欣

韓國百想藝術大獎昨日公開入圍名單；影視串流平台Netflix劇集《魷魚遊戲》在美國接連獲獎之後，返回韓國亦成績不俗，入圍百想角逐最佳劇集、導演、劇本、男主角、男女配角，合共9項提名，在劇集方面領先。除了《魷》劇，入圍角逐最佳劇集的《D.P：逃兵追緝令》，也是Netflix獨家播放，兩劇將在最佳劇集迎戰tvN的《二十五，二十一》 、MBC《衣袖紅鑲邊》，以及wavve《既然這樣就去青瓦臺》。

Netflix共8部作品入圍爭獎

Netflix投放資源在韓國市場可說漸有回報，至少今年在百想藝術大獎就表現出色，合共6劇獲提名不同獎項，除了《魷魚遊戲》和《D.P：逃兵追緝令》外，還有《少年法庭》、《殭屍校園》、《以吾之名》及《地獄公使》；另外，電影《解禁男女》和綜藝節目《單身即地獄》亦躋身提名名單，以數量計冠絕所有串流平台及電視台。

候選視帝方面，《讀取惡心的人們》金南佶、《魷魚遊戲》李政宰、《衣袖紅鑲邊》俊昊、《Tracer》任時完及《D.P：逃兵追緝令》丁海寅入圍。《二十五，二十一》金泰梨、《少年法庭》金惠秀、《戀慕》朴恩彬、《衣袖紅鑲邊》李世榮及《以吾之名》韓韶禧，則獲提名最佳女主角。

網民替李荷妮李英愛不值

有網民批評《海岸村Cha Cha Cha》、《機智醫生生活2》等叫好叫座的劇集未能入圍；亦有網民替《某一天》金秀賢與《地獄公使》劉亞仁，失落視帝提名感不值。前者扮演被冤枉殺人的大學生，露股演出，表現出色。至於在《地獄公使》化身邪教教主的劉亞仁，演出亦令人心寒，還有《惡魔法官》池晟、《黑色太陽》南宮民及《寧靜海》孔劉，均被視為劇集最佳男主角的滄海遺珠

有網友批評韓韶禧在《以吾之名》的演出未達視后應有水平，反而在《One The Woman》一人分飾兩角的李荷妮，以及在《神探具景伊》犧牲形象扮演不修邊幅偵探的李英愛，更值得入圍。《三十九》孫藝珍、《現正分手中》宋慧喬及《智異山》全智賢無緣角逐視后，同樣令不少粉絲失望。

電影方面，今屆有5片角逐最佳電影，分別是《奇蹟》、《絕路狂逃》、《造王者》（King Maker）、《縫紉機上的女人們》（Sewing Sisters）及《配對遊戲》（Nothing Serious）。其中《絕路狂逃》獲9項提名領先，力壓爭8獎的《造王者》。

入圍角逐影后的包括《光輝的瞬間》高斗心、《極速快遞》朴素丹、《在你面前》李慧英、《奇蹟》潤娥及《配對遊戲》全鍾瑞。《絕路狂逃》金允錫、《造王者》薛景求及李善均、《Hot Blooded》鄭宇及《異國的數學家》崔岷植，則入圍爭最佳男主角獎。