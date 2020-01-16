林盛斌炮製《360秒人生課堂》 Ben Sir自嘲入娛樂圈超級犯賤

Bob構思節目，透露去年中曾志偉邀他回公司開會；當時有感社會氣氛較差，便提出想做一個充滿正能量及激勵的演講節目。在志偉鼓勵及支持下，Bob着力策劃及統籌，並致電邀請好友上節目分享人生經歷。首集嘉賓有歐陽偉豪（Ben Sir）及黃溢妮。Ben Sir的演辭既生鬼又吸引。對於當初由大學高級講師這個「舒適圈」跳入娛樂圈，Ben Sir自嘲是超級犯賤，更自爆初時曾因欠缺自信一度想「縮沙」，又試過瘋狂推工作，後來發現「推極都唔完」，才領悟自己有潛力。

黃溢妮為自閉兒辭工

黃溢妮育有兩名子女，當中8歲兒子患自閉症，但她未輕言放棄，更辭掉工作，與兒子攜手克服難關。

黃美棋孭Bob行石春嗌救命

另外，前晚播出的遊戲節目《THE SHOW MUST GO ON》中，擁有「最大體重差」的Bob與黃美棋拍檔上陣，挑戰「雙人石春路」。細細粒的黃美棋孭着Bob已相當吃力，還要行石春路更是寸步難行，黃美棋大嗌救命兼面容扭曲，一度腳軟跪落石春路，場面搞笑。最終黃美棋在眾人打氣下挑戰成功，笑言要講定「遺言」。

娛樂組