陳曉東心痛港陷疫情高峰 陳秋霞哽咽勉勵同心撐下去

相隔兩年多，東東再亮相無綫，提到他與蕭正楠和Harry早有淵源。東東透露當年與初出道的蕭正楠曾合演電視劇版《百分百感覺》；《愛你躲你》是Harry第一首出道作曲的作品，所以東東算是Harry的知音人。為鼓勵港人，東東說：「這個疫情講起上來是好沉重同嚴肅的問題，有留意香港的情况，我都好擔心同痛心，真的希望大家可以共同度過這段時間，捱過這個高峰期。」

馬來西亞民間互助解困

移居馬來西亞多年的陳秋霞，因疫情已兩年多未有回港，表示很掛念香港的一切，每日都有留意香港的新聞和節目。陳秋霞透露馬來西亞於疫情爆發初期實施禁足令，至去年民間有心人自發舉辦互助活動，令她感觸良多，「當時疫情愈來愈嚴重，好多家庭受影響，他們連最簡單的物資，油米鹽都沒有。那時大家便自發，如果有人想求救，就在窗口放一條白布，代表『我需要幫助』」。

陳秋霞忍不住哽咽起來，稱從沒想過會經歷如此的事，慶幸好多事情肯撐住就會過去。她唱出《信》為港人打氣，「命運是對手永不低頭，香港人，大家加油」。

娛樂組