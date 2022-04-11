BB未出世已變虎爸 吳浩康幸得老婆「調教」解憂

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

Deep早前推出新歌《見字醫病》，用病痛比喻情侶間的相處問題。現實中，初為人夫的他，透露現時每日在學習夫妻相處之道，「剛踏入婚姻生活，所有事情都是重新學習，重新認知相處是怎樣一回事。學習過程中，覺得最難是要捱過自己覺得對的事情，不能隨便說出口。過往對於對與錯很執著，現在要把這個執著放下，幸好婚後這個狀况紓緩了很多，因為註冊後感覺不同了，講真以前與另一半會因價值觀不同產生很多拗撬，覺得不合適便分開。現在不能再用這個態度，已經沒有『後門』，身邊的是老婆，有時一兩句說話，無論對與錯都好，無所謂啦，最緊要當刻相處開心」。

讚老婆純真 沒被娛圈污染

昔日的「情場浪子」遇到能把他收服的女人。Deep非常感激說：「別人為你付出那麼多，都已經佗住你個仔。」追問BB性別，Deep尊重太太意願，暫不透露，稱見到老婆佗B，終於明白為何一個家庭裏面總是先歌頌母親，「每一個孕婦的第一胎都是沒有經驗的，要承受很多未知的狀况，又要小心很多事情，付出很多，這些都是男生無法取代的。身為老公，覺得一定要對老婆有義氣，不要讓對方覺得孤軍作戰。以前會覺得不需要那麼早就去看BB車、BB牀等，但現在只要老婆說想看便行動」。Deep大讚太太是一個很純真和坦率的傻妹，雖然在娛樂圈多年，但沒有被污染。

結婚無退路 樂意承擔責任

成為人夫後，Deep自覺心態上最大改變，是無退路去愛一個人，「合則來，不合則去」這句說話已不存在，「現在跟拍拖時感覺很不同，雖然責任重了，但這個責任是願意和樂意負」。Deep稱無論是以前為了父親，還是現在成家立室，家庭都是他工作的最大動力，一切都會以他們為出發點，「現在整個世界都是他們」。

Deep以前覺得做老公，只要負好屋企責任，惜仔女便可，但成為人夫才發現並非那麼簡單，「不只是照顧了生活就算，不是自覺做足100分便可以，是要多些了解對方當刻需要什麼。雖然我是在老婆身邊，但真正面對和承受生仔的是她，只要可以支持她，我做什麼都無所謂。現在各方面都想盡快學識，希望成為一個支持到太太的老公」。

視彼此如王子女王看待

老婆現時身懷六甲，笑問Deep是否視對方如女王看待？他冧爆說：「我當她女王，她又當我是王子，太太真的很好，這也是我們互相對大家的照顧。」談到很快家中多個新成員，Deep笑稱來到這刻，心情已經不知怎麼辦，因為現時已開始為BB將來在哪區讀書，讀哪間中、小學，以及去哪個國家讀書等連串問題煩惱，「已感覺到我會是一個虎爸同怪獸家長，很大鑊，現在調節中，幸好老婆跟我一凹一凸，她沒那麼緊張，說待看了小朋友的特質和喜好，再想往哪方面發展」。

不排除追B 盼孩子有伴成長

談到知道老婆懷孕的一刻，要做爸爸時，Deep感覺整個世界變得不同，很開心有這份禮物，「自己在情感世界有那麼多經歷，都沒有想過突然有這麼大份的禮物在我生命中出現，所以當刻是有種形容不到的開心。忍不住流下男兒淚，因為想起我父親38年前都是那麼開心」。

問到目標想生多少個？Deep笑稱老婆曾漏口風不止生一個，但要視乎對方產後情况，他也不想BB是獨生子女，「我有3個家姐，知道有兄弟姊妹陪伴成長是精彩很多」。

場地提供：The AIR（The ONE）

化妝：木子維納_Vena

髮型：Moe @ IL COLPO（On Lan Street,Central）

服裝：DEMO OFFICIAL

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