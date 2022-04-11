蔡明思見紅入院 盼順產誕B

【明報專訊】女子組合Super Girls前成員蔡明思（Jessica），2019年與台灣丈夫陳冠廷結婚，去年底宣布懷孕，預產期在4月。近日她在社交網上載身在醫院的照片，打算順產分娩的Jessica透露「見紅」兼「宮縮」，便到醫院檢查，「見紅咗兩日之後，終於有宮縮，9日早上6點幾痛醒，一企起身又唔痛，但一瞓低又痛，起身又見紅，所以最後中午決定，都係入院睇睇，其實我知未生得，因為我啲宮縮唔算好密，又唔算好痛，所以我知去醫院之後，一定係要返屋企。」Jessica表示檢查後未開夠「度數」，加上宮縮輕微未可分娩，醫護提議她回家等。