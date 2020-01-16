193咖啡店開張無現身 粉絲排長龍警員到場了解

排頭位的粉絲Yuki清晨6時捉埋老公，由離島遠道而來，受訪時身旁的老公懶理Yuki自稱「33老婆」，她說：「當然好想193來，我都帶了錢來消費， 打算買衫和袋，亦可電子消費，銀行有幾多咪使幾多囉。」問會留多久等193出現？Yuki說：「33老公（193）呼籲大家坐10分鐘要走了，不要阻其他食客光顧，不過我住離島，預計每個月會來一次。」

排Yuki之後的男粉絲Ken表示7時左右獨自到場排隊，「本身住附近，是ERROR粉絲，鍾意193夠寸和夠直，預計消費500元，只夠錢買件衫」。見其他到場幫襯的粉絲除了品嘗咖啡，也買了不少紀念品，如193開店前所料，吸引了很多女粉絲在舖內不停「打卡」留念。

由於反應太熱烈，未到下午4時，咖啡店已宣布外賣及堂食均要截龍。193落力在社交網宣傳，不過在截龍前仍未見他親身落舖，特地前來的粉絲難免失望。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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