網民質疑P圖太勁 薛凱琪近照撞樣范冰冰

羅志祥強調樣貌純天然

另一方面，台灣藝人羅志祥（小豬）自從前年被舊愛周揚青大爆私生活混亂後，沉寂一年多的他去年底宣布復出，日前出席代言產品記者會，上台閃現13分鐘便走人，沒有接受傳媒訪問。有網民看過他的照片後，覺得小豬面容僵硬和鼻子很挺，質疑他有「變臉」之嫌。事後小豬在社交網的限時動態回應網民質疑，強調樣貌純天然，更曲線乘機讚自己靚仔。他說：「記者會結束後，一直看到有人說我臉上一定有動什麼，還有去整了鼻子，好開心耶！代表我又變帥了，因為只要人變好看了，就一定會有人說『他一定是去做了什麼』。」至於被指面容僵硬，他暗示沒有打肉毒桿菌針，只是因為很久沒看到那麼多媒體，令他表現緊張，臉部不聽使喚，笑起來才變得僵硬。

娛樂組