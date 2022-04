鍾嘉欣38歲生日宣布懷第三胎

娛樂組

現年38歲的嘉欣,2015年嫁給脊醫Jeremy後長居加拿大溫哥華,並誕下一對可愛子女,專心相夫教子,過着幸福梁太生活,只是閒時回港出席品牌活動掙奶粉錢,鮮有幕前演出;就算4年前拍攝劇集《再創世紀》,亦只是客串形式。直至前年嘉欣被《星空下的仁醫》的角色「章以芯」打動,決心暫時放下家庭,回港拍攝《星》劇。劇中嘉欣的演技備受肯定,角色入屋亦令她再度人氣急升,被公認「視后」大熱,可惜最終在今年台慶頒獎禮爆冷不敵林夏薇,只獲「馬來西亞最喜愛TVB女主角」,不少觀眾替她不值。

腹部隆起 公開BB超聲波照片

嘉欣對失落視后沒失望,自言當媽後心臟變得很強大,大方祝福每名得獎者,還甜絲絲多謝老公特意凌晨起牀支持她。嘉欣當時一句「今次之後都不知何時再返來」,現在聽來似乎早有暗示。回到加國後,嘉欣未有停低腳步,轉戰網上開設YouTube個人頻道,拍片分享家庭樂,目前已有12.8萬人訂閱。近來她還在頻道公開當年生大女Kelly的驚險過程,以及在家誕下Jared的心得;正當大家以為嘉欣「封肚」,她昨日卻在社交平台宣布第三度懷孕。

嘉欣在社交平台上載一對仔女為她慶生的合照,以及BB的超聲波照片,相中嘉欣雖戴上cap帽,但可見精神不錯,露出幸福微笑,腹部隆起。其中一張Kelly和Jared更齊齊攬住媽咪親親肚裏BB,相當溫馨。嘉欣開心表示,「我們很高興地宣布,我們期待今年會有一個小老虎。 非常感謝大家的生日祝福。我的心和手現在都滿了。而且,我真的很餓」。

開心收大女親手製生日賀卡

其後,嘉欣又上傳了多個限時動態,其中一個是大女Kelly親手製作的生日卡,卡中央畫了個彩虹蛋糕,左邊寫着一家四口英文名的頭一個字母,意思是媽媽愛他們,十分有心思。嘉欣收到非常開心,驚訝說:「嘩!多謝Kelly,I love you!」Kelly也回覆說:「You're welcome!I love you too!」十分可愛。另一段片,嘉欣分享了其中一個紫色蝴蝶蛋糕,後面有一對子女送上生日歌,相當sweet。當記者祝賀她時,嘉欣以英文回覆說:「Today is my birthday. I'm gonna enjoy it first. 」並附上開心符號,難掩喜悅之情。

網民估大肚出席台慶頒獎禮

公布喜訊後,除了好姊妹岑麗香和李亞男第一時間讚好外,一眾圈中好友亦紛紛留言恭喜,包括張栢芝、謝婷婷、陳法拉、胡杏兒、陳茵媺、唐詩詠、陳自瑤、黃翠如、周柏豪及黃智雯等。不少網民也送上祝福,當中有網民估計嘉欣年初回港出席無綫台慶頒獎禮時已懷有身孕;亦有網民講笑嘉欣失獎得B,猜測她是否回加國後積極造人成功,讚兩公婆有心有力。

至於王君馨被問到可有第一時間恭喜好姊妹時,她回覆《明報》說:「有啊有啊!替她很高興!一家五口很溫馨,還有個老虎BB。」

