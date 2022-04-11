鍾嘉欣38歲生日宣布懷第三胎

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現年38歲的嘉欣，2015年嫁給脊醫Jeremy後長居加拿大溫哥華，並誕下一對可愛子女，專心相夫教子，過着幸福梁太生活，只是閒時回港出席品牌活動掙奶粉錢，鮮有幕前演出；就算4年前拍攝劇集《再創世紀》，亦只是客串形式。直至前年嘉欣被《星空下的仁醫》的角色「章以芯」打動，決心暫時放下家庭，回港拍攝《星》劇。劇中嘉欣的演技備受肯定，角色入屋亦令她再度人氣急升，被公認「視后」大熱，可惜最終在今年台慶頒獎禮爆冷不敵林夏薇，只獲「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，不少觀眾替她不值。

腹部隆起 公開BB超聲波照片

嘉欣對失落視后沒失望，自言當媽後心臟變得很強大，大方祝福每名得獎者，還甜絲絲多謝老公特意凌晨起牀支持她。嘉欣當時一句「今次之後都不知何時再返來」，現在聽來似乎早有暗示。回到加國後，嘉欣未有停低腳步，轉戰網上開設YouTube個人頻道，拍片分享家庭樂，目前已有12.8萬人訂閱。近來她還在頻道公開當年生大女Kelly的驚險過程，以及在家誕下Jared的心得；正當大家以為嘉欣「封肚」，她昨日卻在社交平台宣布第三度懷孕。

嘉欣在社交平台上載一對仔女為她慶生的合照，以及BB的超聲波照片，相中嘉欣雖戴上cap帽，但可見精神不錯，露出幸福微笑，腹部隆起。其中一張Kelly和Jared更齊齊攬住媽咪親親肚裏BB，相當溫馨。嘉欣開心表示，「我們很高興地宣布，我們期待今年會有一個小老虎。 非常感謝大家的生日祝福。我的心和手現在都滿了。而且，我真的很餓」。

開心收大女親手製生日賀卡

其後，嘉欣又上傳了多個限時動態，其中一個是大女Kelly親手製作的生日卡，卡中央畫了個彩虹蛋糕，左邊寫着一家四口英文名的頭一個字母，意思是媽媽愛他們，十分有心思。嘉欣收到非常開心，驚訝說：「嘩！多謝Kelly，I love you！」Kelly也回覆說：「You're welcome！I love you too！」十分可愛。另一段片，嘉欣分享了其中一個紫色蝴蝶蛋糕，後面有一對子女送上生日歌，相當sweet。當記者祝賀她時，嘉欣以英文回覆說：「Today is my birthday. I'm gonna enjoy it first. 」並附上開心符號，難掩喜悅之情。

網民估大肚出席台慶頒獎禮

公布喜訊後，除了好姊妹岑麗香和李亞男第一時間讚好外，一眾圈中好友亦紛紛留言恭喜，包括張栢芝、謝婷婷、陳法拉、胡杏兒、陳茵媺、唐詩詠、陳自瑤、黃翠如、周柏豪及黃智雯等。不少網民也送上祝福，當中有網民估計嘉欣年初回港出席無綫台慶頒獎禮時已懷有身孕；亦有網民講笑嘉欣失獎得B，猜測她是否回加國後積極造人成功，讚兩公婆有心有力。

至於王君馨被問到可有第一時間恭喜好姊妹時，她回覆《明報》說：「有啊有啊！替她很高興！一家五口很溫馨，還有個老虎BB。」

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