【開箱】《初創玩家》 企業神話破滅

謝勒力圖演共享辦公室創辦人

巧合的是《新創大騙局》和《初創玩家》都是根據網台節目改編，為免惹來法律訴訟，或為增添戲劇元素，角色描述總有加減。譬如來自以色列的紐曼，由「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）飾演，後者實際年齡比紐曼年長8歲，在《GUCCI名門望族》一口意大利腔英語的謝勒，在《初創玩家》換成希伯來語口音，卻被評太誇張。扮演麗貝克的安妮夏菲維（Anne Hathaway）不但比原著人物年輕，也漂亮太多。《屍殺列車》韓星金義聖飾演軟銀集團創辦人兼社長孫正義，實際年齡也比孫年輕。

紐曼與Miguel McKelvey於2010年共同創辦WeWork，歸根結柢是地產項目，卻包裝成科技公司，吸引不少投資者，估值一度突破470億美元；而且不斷擴充，跟WeWork類似概念的共享公寓WeLive，生意維持了4年；紐曼太太麗貝克主理的私人學校WeGrow，稱可發揮學生超能力，學費卻不菲，據報短短1年就結束。同時WeWork的工作文化也受到批評，包括老闆紐曼吸大麻和酗酒的習慣。

紐曼才是WeWork的創辦人，《初創玩家》中的他和麗貝克卻恍如雌雄大盜。紐曼是天生推銷員，有領袖魅力，跟拍檔Miguel可說識於微時，兩人性格南轅北轍，從合作開始，紐曼對於自己天馬行空的理念，總有辦法說服Miguel相信並執行。公司明明管理不善，十杯八蓋，經常要籌錢營運下去。為了找投資者，紐曼會吩咐下屬找出孫正義的所有背景資料；然後在印度經濟論壇，紐曼的發言正是針對孫正義的成長背景，給對方留下深刻印象。趁孫正義到紐約參觀公司時，紐曼要求員工配合「演戲」，裝成活力十足，又把握一程車的時間，讓對方答允投資數以十億計美元。

互相影響還是「雌雄大盜」？

麗貝克跟紐曼可說天生一對；前者來自富裕家庭，劇中講述她童年時經歷兄長患病早逝，長大後追求靈性生活，嚴守素食主義，同時又活在堂姐、金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）的陰影之下。曾投身劇場表演的麗貝克，跟桂莉芙的際遇無法相比，就連自己的婚禮，賓客也只關心桂莉芙何時到來，帶給麗貝克無限挫敗感。紐曼的成功，把她重新帶上「舞台」，享受榮耀與滿足感。有一幕不知道夫妻倆天生一對，還是互相影響的結果，講述麗貝克在子女學校活動中，認識了亞美利卡法拉娜（America Ferrera）扮演的家長Elishia。麗貝克回家上網翻查對方資料，發現Elishia原來是知名冷壓果汁集團的行政總裁。平時不會送子女上學的麗貝克，特意親自帶女兒上學，裝作跟Elishia無意間碰面，兩人相約夜蒲，並傾訴心事，迅速成為閨密。透過麗貝克，Elishia參觀了WeWork，又認識了紐曼，最後應邀加盟，成為品牌長，為公司建立形象。據報道這角色是虛構，卻參考了美國知名健身連鎖品牌SoulCycle創辦人之一賴斯（Julie Rice），她加入WeWork後，把品牌推向國際。劇中無論是面對孫正義或Elishia，紐曼夫婦都滿有機心地瞄準目標。

其實，今年除了《新創大騙局》和《初創玩家》外，2月底在美國ShowTime頻道首播的6集迷你劇《Super Pumped》，也是同類型故事，以美國最大召車平台Uber創辦人兼前行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick）為主角，《斯諾登風暴》祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）擔正。巧合地卡蘭尼克跟紐曼一樣，由於管理出現問題，最後被迫辭去行政總裁職位。如果此劇有機會在港播放，3劇可以一併比較。