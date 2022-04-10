梁詠琪撰文感謝拍檔盼再合作 《反起跑線聯盟》導演籌備拍電影版

《反起跑線聯盟》結局講述「樂悠悠」幼稚園終不敵地產商收地而停辦，結局傷感但又貼地，家長及「七小福」舉行畢業禮送別幼稚園，場面感人。有發現梁詠琪的女兒Sofia在大結局參與演出，大合唱時在媽咪背後亮相。劇集有彩蛋，最後播出一班小朋友升小學又做同學仔，有網民稱感到安慰，可以喊完再笑，更期待第二季「小學篇」。導演劉偉恒稱大結局的反應是意料之外，劇組睇電視也忍不住爆喊。問他是否開拍「小學篇」？他說：「監製（黃子桓）跟我商量開拍電影版，因為大家也覺得這個劇很美好，希望延續，但先要跟ViuTV傾，我哋係積極籌備，希望在『七小福』長大前，大家可以聚首再開心一次。」

第2季「小學篇」待ViuTV決定

劉偉恒稱電影版若成事，主要拍攝樂悠悠幼稚園結束後，小朋友升小學前這段時間的故事。問他劇中潘燦良與周家怡這對是否有發展？他稱目前未有故事，其中有變數，雖然幕前幕後也想原班人馬演出，但未知劇場何時重開，因潘燦良要演舞台劇《最後禮物》，還有七小福要返學，現階段只有積極籌備。至於電視劇第2季「小學篇」也待ViuTV決定。他說：「我第一次拍劇，拍攝上有不足，但觀眾都非常包容，感受到戲組背後那份愛。這個劇組很有愛，由開拍至今，大家每天還緊密聯絡。我會好掛住劇組每個人，也多謝香港及海外的觀眾。」

不擔心《金宵大廈2》搶收視

《反起跑線聯盟》結局周跟無綫話題劇《金宵大廈2》對撼，問他是否擔心觀眾被搶走？他說：「我沒有擔心，兩部劇題材截然不同，小朋友未必喜歡睇驚慄懸疑劇，但我未知最後一星期的收視成績。」監製黃子桓表示後悔《反起跑線聯盟》只拍15集，當初應該拍30集，劇情還有很多空間發展。

被整蠱P圖 岑珈其自嘲有報應

《反》劇的反派是岑珈其，令樂悠悠幼稚園師生努力籌款，原來他早已決定收地，只想借事件炒起地價。岑珈其在社交平台認衰，他還展示一張過度P圖的照片，留言：「我都知我好衰，不過最緊要大家睇得開心，其實我都得到報應，就係畀人整蠱P張咁嘅圖。」

梁詠琪周家怡合作成好友

梁詠琪相隔15年再拍電視劇，她的女兒Sofia在首集與大結局也低調亮相。她前晚在社交網分享了多張《反起跑線聯盟》的照片，並撰千字文抒發不捨之情，她逐一感謝劇組與演出拍檔。她先提到導演劉偉恒，由度劇本開始，她便參與這項目，對方拍攝此劇初心是單純又正面，純粹希望帶一部合家歡的電視劇給大家。她為導演感到開心，因為做到了。

梁詠琪拍此劇跟周家怡成為好友，稱對方是她戲裏戲外的好朋友，跟周家怡演對手戲最令她安心，她們在拍攝現場搵素食也成為樂趣。

梁詠琪又大讚潘燦良的神級演技，讓她獲益良多。劇中飾演她老公的強尼，兩人首次合作，她大讚對方是穩重又有紳士風度的男士。還有劇中女兒瑤瑤（張曦晨飾），是她拍戲以來年紀最細的拍檔，希望再合作延續這緣分。

娛樂組

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