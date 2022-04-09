狂煲紀錄片演《家族榮耀》自閉女 潘藝桐投資美容生意兼任代言人

感激師姐熊黛林劉沛蘅提點

Pearl機緣下加入模特兒公司，與熊黛林、劉沛蘅成為同事，開心首次拍電視劇便跟兩名師姐合作，她說：「我對自閉症零認識，首次拍劇要接受挑戰，事前不停看有關紀錄片做資料蒐集。『馬來娣』與我性格有好大出入，我說話多又超級好動。演繹好怕陌生人和突然情緒超激動的戲，有點難掌握。我自知表現不太理想，多得熊黛林和劉沛蘅幫忙和配合演出，感激她們提點我注意鏡頭和走位。」

Pearl視前輩熊黛林和楊茜堯為學習對象，讚兩人可以兼顧事業與家庭，又羨慕她們樣靚與身形保持得好。Pearl亦希望效法師姐劉沛蘅，有機會拍綜藝節目可以大玩特玩。她表示任何類型的節目都想試，如ViuTV拍《膠戰》第3季，會自薦參與。

合資開策劃公司任CEO

擁有生意頭腦又擅長規劃的Pearl，5年前未入行已跟朋友合資開辦宴會及活動策劃公司，並擔任CEO，現正籌備美容生意，望疫情穩定後正式營業，做老闆兼親任代言人。她自爆當年首次創業的經過，「我在英國讀中學時，已跟朋友設計成本不太高的衛衣，然後送給高年班的學姊或校內風頭人物，借她們在校內知名度當宣傳，結果很快變成潮流，帶領其他學生跟風著，我再跟學校傾獨家代理，就賺了第一筆外快。又試過在校內向寄宿學生轉售小食、公仔麵及日用品，賺到滿意利潤」。Pearl喜歡儲錢，不捨得揮霍買名牌，難怪大學未畢業已賺到第一桶金用作開公司的資本。

與前度性格不合忍痛分手

Pearl承認性格好勝不易服輸，間接成為與前度分手原因之一，她說：「前度要我以他為中心，拍拖時要我負責煮飯和打理家頭細務，他出差公幹要等他回來。我覺得似失去自己，不甘心一直這樣生活，女仔也可以有自己的事業。大家對未來看法不同，只有忍痛分手。我對愛情還有憧憬，只是暫時專注事業。」Pearl另一好勝例子，是當年被上海戲劇學院老師公開批評她的普通話很差，不夠地道，上堂拒讓她開聲說話。自此她聘請老師私人教授，每日最少8小時不停練習，普通話明顯進步，終獲戲劇學院老師認同，證明自己是不服輸的人。熱愛演戲的她亦不怕面對艱難，不介意演打女甚至變態殺人犯。

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記者：林蘊兒